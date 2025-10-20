Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así se llevó a cabo el funeral de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón: “no se quería ir”

Familiares y amigos cercanos despidieron a Baby Demoni en un emotivo funeral en la capital colombiana.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Lo que ocurrió en el funeral de Baby Demoni dejó a muchos con la piel de gallina
El inquietante detalle que marcó el funeral de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón. (Foto referencia Freepik).

La muerte de Alejandra Esquin, mejor conocida en redes como Baby Demoni, sigue conmocionando a sus seguidores. Pocos días después de su fallecimiento, familiares y amigos cercanos realizaron su funeral en Bogotá.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Baby Demoni?

Tras confirmarse la muerte de Baby Demoni, comenzaron a viralizarse diversas hipótesis sobre su deceso, entre ellas su reciente retoque estético y una posible discusión con su pareja, conocida como Samor.

Novio de Baby Demoni aclara qué pasó
Samor, novio de Baby Demoni, rompió el silencio con lo sucedido con la influencer. (Foto: Canal RCN)

“Muchachos, acaba de fallecer mi amiga. Mi amiga Baby Demoni. Ella se puso a p3lear con el novio en la casa y yo no sé, todo raro. Luego, el novio llamó a decir que ella se había colg4do, que no sé qué. En el hospital le encuentran huellas de asf1xia. O sea, una cosa muy rara”, expresó Yina Calderón en su momento.

Sin embargo, hasta el momento no se conocen reportes de Medicina Legal que determinen las verdaderas causas de su fallecimiento ni si este estaría relacionado con los procedimientos estéticos recientes o con la posible intervención de un tercero.

De esta manera, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que murió la creadora de contenido.

¿Cómo fue el funeral de Baby Demoni, amiga cercana a Yina Calderón?

El pasado sábado 18 de octubre comenzaron a circular en redes sociales varios videos que registraron cómo se vivió el funeral de Baby Demoni, amiga cercana de Yina Calderón, quien fue hallada sin vida en su casa.

Falleció Baby Demoni y video se hace viral tras revelar qué canción pondría en su funeral.
Ella es Baby Demoni, la reconocida influenciadora que falleció. | Foto: Freepik

La joven influenciadora fue sepultada en el Cementerio Central de Bogotá, donde sus restos descansarán de ahora en adelante.

Tras la difusión de los videos, varios internautas comenzaron a especular sobre distintas creencias al notar que el ataúd en el que se encontraba el cuerpo de Baby Demoni parecía pesar más de lo normal. Según algunos comentarios, esto significaría de acuerdo con creencias populares que la persona “no quiere irse aún de este plano”.

Comentarios como “el ataúd estaba muy pesado, ella no se quería ir”, “es tan claro que el ataúd pesaba, tan claro que ella no quería irse, justicia por la rukita” y “dicen que cuando pesa mucho el ataúd y la persona no es de mucho peso es porque no se quería ir” fueron algunos de los más recurrentes en redes sociales.

