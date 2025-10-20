Andrea Valdiri y Yina Calderón: así quedó la relación entre las dos influenciadoras

La bailarina Andrea Valdiri habló con Canal RCN sobre lo que sintió luego de que Yina Calderón abandonara el enfrentamiento de boxeo que tenían estipulado.

Uno de los puntos que abordó la influencer barranquillera fue el de cómo quedó su relación con la polémica empresaria de fajas.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se burló del enfrentamiento tan “largo” que tuvo con Andrea Valdiri

¿Cómo quedó la relación entre Andrea Valdiri y Yina Calderón?

Andrea Valdiri confesó que no se esperaba tanto apoyo del público, ya que en el momento en el que salió al coliseo sintió la algarabía a su favor.

A raíz de ello, expresó que eso la reconfortó pese a que no hubo el show que se había prometido en un principio contra Yina Calderón.

Luego de esto, se trajo a colación los términos en los que la bailarina quedó con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

Valdiri rompió el silencio ante abandono de Yina en boxeo | Foto del Canal RCN.

En palabras de Valdiri, no quiere volver a saber nada de Calderón. De hecho, indicó que prácticamente ahora es un capítulo cerrado y, por lo tanto, espera que lo mismo pase de parte de la influencer.

"Definitivamente, ella (Yina Calderón) está borrada en mi historia, está borrada en todo lo de mi vida, yo no quiero saber nada de ella ni tampoco ella que ponga mi nombre en su boca. Esto llegó hasta aquí para mí, la bendición", expresó Andrea Valdiri.

Andrea Valdiri siente pena ante Colombia | Foto del Canal RCN.

¿Qué promesa se hizo para la que ganara entre Andrea Valdiri y Yina Calderón?

Cabe mencionar que antes de que iniciara el corto enfrentamiento, en el que Andrea Valdiri alcanzó a irse en contra de Yina Calderón, se remarcó que la que perdiera debía dejar de hablar de la otra en los distintos escenarios digitales.

La ganadora técnicamente fue Andrea Valdiri, lo que significa que Yina Calderón tendría que cumplir con lo pactado, aunque eso todavía no se ha hecho realidad al cien por ciento.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri reveló en exclusiva lo que pasó entre su mamá y Juliana Calderón: "También la casco"

Entre tanto, lo que sí se puede decir es que la bailarina barranquillera quedó como la victoriosa en el evento y aunque las reacciones negativas fueron muchas, demostró que lo que alguna vez dijo en redes sociales lo hizo en la vida real.