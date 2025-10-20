Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón insinuó que la mamá de Andrea Valdiri le habría hecho brujería

Juliana Calderón se refirió a las señas que la madre de Andrea Valdiri les hizo desde el ring de boxeo tras renuncia de Yina.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Escándalo en redes: Juliana Calderón sugiere brujería de la mamá de Valdiri
Juliana Calderón insinúa brujería de la mamá de Andrea Valdiri ¡y genera polémica! (Foto Canal RCN).

La polémica entre Yina Calderón y Andrea Valdiri sigue dando de qué hablar. En las últimas horas, Juliana Calderón se refirió a las señas que la madre de Valdiri les hizo poco después de que la influenciadora decidiera retirarse de la pelea y darle la victoria a la barranquillera.

¿Mamá de Andrea Valdiri le hizo brujería a las hermanas Calderón?

En redes sociales comenzaron a circular videos en los que la madre de Andrea Valdiri realizaba diversas señas en forma de cruces mientras miraba a las hermanas Calderón en el ring de boxeo, poco después de que Yina decidiera retirarse de su enfrentamiento con la barranquillera.

Mamá de Andrea Valdiri es tendencia por gestos hacia Yina Calderón
La mamá de Andrea Valdiri acaparó la atención en Stream Fighters. Fotos Canal RCN

Internautas aseguraron que las señales que la mujer hacía mientras las observaba parecían maldiciones o actos de brujería dirigidos hacia ellas por haber incumplido su palabra.

A estas versiones se sumó Juliana Calderón, quien en su más reciente pronunciamiento también insinuó que la madre de Valdiri habría recurrido a este tipo de prácticas.

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre la supuesta brujería de la mamá de Andrea Valdiri?

En un reciente video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene una gran cantidad de seguidores, Juliana Calderón dio su versión sobre lo ocurrido durante su enfrentamiento con la madre de Andrea Valdiri en el ring de Stream Fighters 4.

Juliana Calderón se burla de quienes critican a su hermana por abandonar el encuentro de boxeo con Andrea Valdiri.
Juliana Calderón se burla de las críticas hacia su hermana Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)

Según su relato, al notar que la madre de Valdiri realizaba extraños gestos mientras las observaba, no pudo evitar enfrentarse a ella. Además, insinuó que sus señas eran dignas de hechizos más elaborados que los que aparecen en la película de ficción Harry Potter.

Juliana Calderón terminó su relato dejando en claro que su reacción fue únicamente para proteger a su hermana.

"Estaba peleando con la mamá de Valdiri y les voy a dejar claro qué pasó: a esa señora le quedó en pañales Harry Potter, la cantidad de hechizos que enviaba era increíble. Gritaba, se puso hasta morada de la ira que tenía, y obviamente, al ver su reacción, lo que hice fue subirme y defender a mi hermana"

