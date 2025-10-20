Juliana Calderón reveló que, si la hubieran dejado, se habría enfrentado a Andrea Valdiri

Juliana Calderón, hermana menor de Yina, dio de qué hablar en redes sociales recientemente por su actitud en Stream Fighters 4. La joven influenciadora reaccionó de manera provocadora ante la respuesta de Andrea Valdiri y su equipo tras la renuncia de Yina al evento deportivo, y aseguró que, si hubiera podido, se habría enfrentado en el ring a la barranquillera.

¿Cómo se vivió la renuncia de Yina Calderón a Stream Fighters 4?

Vale la pena recordar que Yina Calderón sí se presentó al evento deportivo y hasta llevó a cabo su presentación, misma que dividió opiniones en redes sociales por su supuesto bajo presupuesto.

Juliana Calderón tiene disputas con Andrea Valdiri | Foto del Canal RCN.

Sin embargo, al iniciar el enfrentamiento y tras pasar apenas 10 segundos, en los que Andrea Valdiri logró acorralarla contra las cuerdas y propinarle varios golpes, Calderón decidió refugiarse en su equipo y manifestar al réferi su retiro definitivo del evento.

A raíz de esto se generó toda una ola de tensión en el recinto, pues se trataba de la pelea estelar; los asistentes reaccionaron arrojando botellas y comida hacia Yina Calderón y gritando cánticos en los que la acusaban de cobarde por su decisión.

Andrea Valdiri reveló en exclusiva lo que pasó entre su mamá y Juliana Calderón | Foto del Canal RCN.

Este momento también estuvo marcado por un enfrentamiento entre la madre de Andrea Valdiri y las hermanas Calderón, por lo que, en un reciente pronunciamiento, Juliana aseguró que, si la hubieran dejado, se habría enfrentado con Valdiri en el ring de boxeo.

¿Juliana Calderón se hubiera enfrentado a Andrea Valdiri en el ring de boxeo tras renuncia de Yina?

Por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juliana Calderón aseguró que de haber podido hacerlo de manera legal, se hubiera subido al ring de boxeo para enfrentarse a Andrea Valdiri.

Esto debido a que consideraba que Valdiri, su equipo y familiares habían pasado por encima de ellas al no respetar la decisión de Yina de retirarse del evento.