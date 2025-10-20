Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lina Tejeiro opinó sobre el retiro de Yina Calderón en Stream Fighters, esto dijo

La actriz Lina Tejeiro no se quedó con nada y, fiel a su estilo, también se pronunció sobre este polémico tema.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Lina Tejeiro en el after show de La casa de los famosos Colombia 2024 - Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Lina Tejeiro opinó sobre la polémica de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

El polémico retiro de Yina Calderón de su enfrentamiento contra Andrea Valdiri en Stream Figthers, sigue sumando reacciones por parte de los internautas en redes sociales, recientemente, Lina Tejeiro también se unió a la conversación para dar su punto de vista la respecto.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre el retiro de Yina Calderón en Stream Figthers?

A través de su cuenta de X, anteriormente Twitter, dio a conocer su posición frente a lo sucedido en la noche del pasado sábado 18 de octubre, cuando Calderón anunció su retiro a tan solo unos segundos de haber iniciado su duelo con Andrea Valdiri.

"¿Nos sorprende? jajajajaja no, nos sorprende", escribió la reconocida actriz en una primera mención que llevó a que decenas personas reaccionaran.

Y aunque Tejeiro no mencionó explícitamente que se tratara de Yina, los internautas rápidamente lo asociaron con este hecho, pues su comentario salió a la luz luego de que se conociera que la influenciadora había tomado esa decisión.

¿Cómo reaccionó Lina Tejeiro al retiro de Yina Calderón en Stream Figthers?

Más tarde, La intérprete volvió a pronunciarse sobre el incidente protagonizado por Calderón, pues dijo puntualmente lo siguiente: "Gayina".

Lo anterior, para hacer alusión a las declaraciones que dio Andrea Valdiri en las que, además de mostrarse avergonzada con el público y arremeter contra su contrincante por la falta de empatía, también la señaló de ser una gallina.

Lina Tejeiro en el after show de La casa de los famosos Colombia 2024.
Lina Tejeiro reaccionó al retiro de Yina Calderón en Stream Figthers. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Yina Calderón tras tomar la decisión de retirarse de su p3lea en Stream Figthers?

A raíz del revuelo que generó su decisión, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia reapareció horas más tarde en su cuenta de Instagram para dejar claro que, contrario a lo que muchos creen, ella logró cumplir con su objetivo en el evento.

"Quedaste con tu cinturón y yo con toda la atención. Yo no vivo del boxeo, yo vivo del show", fueron las palabras de Yina.

Por su parte, Valdiri no guardó silencio, por lo que también rompió el silencio para expresar su rechazo con las declaraciones de quien era su rival en el duelo.

"En la vida hay que tener coherencia. ¿Hablar detrás de una pantalla es muy fácil, pero asumir una responsabilidad? No le llamen inteligencia a la mediocridad. Gracias Colombia, no ganamos un cinturón, nos ganamos el respeto".

Lina Tejeiro en el after show de La casa de los famosos Colombia 2024.
Esto dijo Yina Calderón sobre el retiro de Yina Calderón de Stream Figthers. Foto | Canal RCN.

Sin duda, un tema que seguirá dando de qué hablar en las plataformas, pues se trató de uno de los encuentros más esperados de la noche que, finalmente, no se pudo llevar a cabo.

