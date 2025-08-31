Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Así quedó la tabla de posiciones de Miss Universe Colombia, el reality ¡Miss Casanare es líder!

Dayana Angulo, Miss Casanare, encabezó la primera tabla de posiciones del reality tras el reto de mostrarse al natural y en fotos.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Así quedó la tabla de posiciones de Miss Universe Colombia
Miss Casanare lidera la tabla de posiciones de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)

El segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality logró diferentes en las candidatas y los televidentes, así como confesiones personales y, además, la primera tabla de posiciones oficial con las 29 candidatas en competencia.

Artículos relacionados

Después de enfrentarse al reto de mostrarse al natural frente a las cámaras y en una sesión de fotos sin maquillaje, el jurado conformado por Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar evaluó la seguridad, actitud y autenticidad de cada una de las participantes.

Jurado en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia
Andrea Tovar, Valerie Domínguez y Hernán Zajar evaluaron a las candidatas en un reto donde se mostraron sin maquillaje. (Foto del Canal RCN)

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras el segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality?

El jurado dio a conocer los resultados finales y assí quedó la tabla de posiciones después del segundo episodio de la producción.

  1. Dayana Angulo, Miss Casanare
  2. Marlyn Dinas, Miss Cauca
  3. Ángela Arcila, Miss Risaralda
  4. Sofía Donado, Miss Magdalena
  5. Brenda Bedoya, Miss Putumayo
  6. Michel González, Miss Quindío
  7. Gloria Mutis, Miss Santander
  8. Lizeth Cueter, Miss Córdoba
  9. Nayla Piña, Miss Atlántico
  10. Clara Cortés, Miss Bolívar
  11. Mariana Morales, Miss Bogotá
  12. Ana Tavera, Miss Meta
  13. Eliana Duque, Miss Valle del Cauca
  14. Adriana Lucía Risco, Miss Huila
  15. Vanessa Pulgarín, Miss Antioquia
  16. Cindy Vásquez, Miss Caquetá
  17. Ariana Alfaro, Miss Sucre
  18. Cavylla Valencia, Miss Nariño
  19. Mabell Sánchez, Miss Boyacá
  20. Loaiza Zamora, Miss Caldas
  21. Natalia Bayona, Miss Norte de Santander
  22. Isabella Córdoba, Miss Cundinamarca
  23. Eilan Jusis Sosa, Miss La Guajira
  24. Yorladis Gutiérrez, Miss Chocó
  25. Adriana Hernández, Miss Arauca
  26. Marcela Brand, Miss Cesar
  27. Marvelis Watson, Miss San Andrés, Santa Catalina y Providencia
  28. Rebeca Castillo, Miss Amazonas
  29. Carolina Hernández, Miss Tolima
Miss Casanare, segundo capítulo de Miss Universe Colombia
Dayana Angulo sorprendió al quedarse con el primer lugar en la clasificación tras el segundo capítulo del reality. (Foto del Canal RCN)

Valerie Domínguez explicó que a la hora de votar tuvo en cuenta la actitud, la seguridad y la forma en que las candidatas asumieron el reto. Hernán Zajar, por su parte, destacó la importancia de la espontaneidad en cada presentación.

Andrea Tovar añadió que la fotografía es clave en el camino de una Miss y que el jurado evaluó tanto la seguridad transmitida en una imagen con maquillaje como en otra al natural.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Miss Casanare al conocer la tabla de posiciones de Miss Universe Colombia?

Dayana Angulo, candidata de Casanare, se quedó con el primer lugar. La joven no pudo contener las lágrimas al escuchar su nombre en la cima de la tabla y aseguró que este reconocimiento es solo el inicio:

“Ser la primera es iniciar con el pie derecho y me anima a seguir dando el 100 %”, expresó emocionada.

El capítulo dejó claro que la competencia apenas comienza y que, con las votaciones del público y las próximas pruebas, todo puede cambiar en el camino hacia la corona de Miss Universe Colombia.

Artículos relacionados

¿Cómo se elegirá al Top 16 de Miss Universe Colombia?

Claudia Bahamón explicó que solo 16 candidatas lograrán llegar a la siguiente etapa. Para definir ese grupo, se tendrán en cuenta los puntajes acumulados en las diferentes pruebas semanales.

Las cinco mejores clasificadas en la tabla de posiciones asegurarán de inmediato su cupo. Otras cinco serán elegidas directamente por el jurado y las seis restantes las escogerán los televidentes con sus votos en el sitio oficial www.missuniversecolombia.co

Claudia Bahamón en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia
Claudia Bahamón en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality Miss Universe Colombia

En FOTOS: esto pasó en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia ¿Por qué lloraron algunas candidatas?

Las candidatas se enfrentaron al reto de mostrarse al natural en una sesión de fotos y varias no pudieron contener las lágrimas.

Cesar y Caquetá en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

Miss Cesar y Miss Caquetá lloraron al desmaquillarse frente a las cámaras en Miss Universe Colombia

Marcela Brand y Cindy Vásquez se emocionaron hasta las lágrimas durante una actividad propuesta por Claudia Bahamón en Miss Universe Colombia, el reality.

Primer capítulo de Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

En FOTOS: así se vivió el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality

El estreno del reality en RCN dejó eliminaciones, momentos emotivos y la elección de las 29 candidatas oficiales.

Lo más superlike

Katherine Porto contó lo que le pasó con pasajero en avión Katherine Porto

Katherine Porto vivió momento de pánico en avión: pasajero obligó a evacuar a todos

Katherine Porto grabó el tenso episodio que vivió en un avión por un pasajero que se salió de control y asustó a todos.

Yery Mua hizo denuncia en redes sociales Talento internacional

Yeri Mua denuncia intimidaciones en su contra y señala a un reconocido influencer

Altafulla y Karina celebrando su éxito musical en familia Altafulla

Así celebró Altafulla junto a Karina García un éxito musical ¡Festejo familiar!

La hija de Daddy Yankee experimentó grandes cambios tras dejar de consumir azúcar. Fotos: Freepik - AFP (Theo Wargo) Salud

¿Realmente es beneficioso dejar de consumir azúcar, como lo hizo la hija de Daddy Yankee?

Travis Kelce y Taylor Swift planean una boda con familiares y amigos más cercanos. Foto: AFP - Ezra Shaw Taylor Swift

Se conocen los primeros invitados que asistirían a boda de Taylor Swift y Travis Kelce