Así quedó la tabla de posiciones de Miss Universe Colombia, el reality ¡Miss Casanare es líder!

El segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality logró diferentes en las candidatas y los televidentes, así como confesiones personales y, además, la primera tabla de posiciones oficial con las 29 candidatas en competencia.

Después de enfrentarse al reto de mostrarse al natural frente a las cámaras y en una sesión de fotos sin maquillaje, el jurado conformado por Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar evaluó la seguridad, actitud y autenticidad de cada una de las participantes.

Andrea Tovar, Valerie Domínguez y Hernán Zajar evaluaron a las candidatas en un reto donde se mostraron sin maquillaje. (Foto del Canal RCN)

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras el segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality?

El jurado dio a conocer los resultados finales y assí quedó la tabla de posiciones después del segundo episodio de la producción.

Dayana Angulo, Miss Casanare Marlyn Dinas, Miss Cauca Ángela Arcila, Miss Risaralda Sofía Donado, Miss Magdalena Brenda Bedoya, Miss Putumayo Michel González, Miss Quindío Gloria Mutis, Miss Santander Lizeth Cueter, Miss Córdoba Nayla Piña, Miss Atlántico Clara Cortés, Miss Bolívar Mariana Morales, Miss Bogotá Ana Tavera, Miss Meta Eliana Duque, Miss Valle del Cauca Adriana Lucía Risco, Miss Huila Vanessa Pulgarín, Miss Antioquia Cindy Vásquez, Miss Caquetá Ariana Alfaro, Miss Sucre Cavylla Valencia, Miss Nariño Mabell Sánchez, Miss Boyacá Loaiza Zamora, Miss Caldas Natalia Bayona, Miss Norte de Santander Isabella Córdoba, Miss Cundinamarca Eilan Jusis Sosa, Miss La Guajira Yorladis Gutiérrez, Miss Chocó Adriana Hernández, Miss Arauca Marcela Brand, Miss Cesar Marvelis Watson, Miss San Andrés, Santa Catalina y Providencia Rebeca Castillo, Miss Amazonas Carolina Hernández, Miss Tolima

Dayana Angulo sorprendió al quedarse con el primer lugar en la clasificación tras el segundo capítulo del reality. (Foto del Canal RCN)

Valerie Domínguez explicó que a la hora de votar tuvo en cuenta la actitud, la seguridad y la forma en que las candidatas asumieron el reto. Hernán Zajar, por su parte, destacó la importancia de la espontaneidad en cada presentación.

Andrea Tovar añadió que la fotografía es clave en el camino de una Miss y que el jurado evaluó tanto la seguridad transmitida en una imagen con maquillaje como en otra al natural.

Artículos relacionados Shakira Polémica en concierto Shakira: mujer en silla de ruedas se levanta y baila en frente de todos

¿Cómo reaccionó Miss Casanare al conocer la tabla de posiciones de Miss Universe Colombia?

Dayana Angulo, candidata de Casanare, se quedó con el primer lugar. La joven no pudo contener las lágrimas al escuchar su nombre en la cima de la tabla y aseguró que este reconocimiento es solo el inicio:

“Ser la primera es iniciar con el pie derecho y me anima a seguir dando el 100 %”, expresó emocionada.

El capítulo dejó claro que la competencia apenas comienza y que, con las votaciones del público y las próximas pruebas, todo puede cambiar en el camino hacia la corona de Miss Universe Colombia.

Artículos relacionados Celebrities Psy, creador de Gangnam Style, es arrestado por presunto uso indebido de medicamentos

¿Cómo se elegirá al Top 16 de Miss Universe Colombia?

Claudia Bahamón explicó que solo 16 candidatas lograrán llegar a la siguiente etapa. Para definir ese grupo, se tendrán en cuenta los puntajes acumulados en las diferentes pruebas semanales.

Las cinco mejores clasificadas en la tabla de posiciones asegurarán de inmediato su cupo. Otras cinco serán elegidas directamente por el jurado y las seis restantes las escogerán los televidentes con sus votos en el sitio oficial www.missuniversecolombia.co