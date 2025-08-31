Polémica en concierto Shakira: mujer en silla de ruedas se levanta y baila en frente de todos

Shakira sigue haciendo historia con su gira Las mujeres ya no lloran. La cantante colombiana sigue en México donde sus presentaciones lograron sold out en poco tiempo. En uno de sus conciertos, una mujer en silla de ruedas llamó la atención y es viral en las redes sociales.

¿Quién es la mujer en silla de ruedas que fue tendencia en concierto de Shakira?

En uno de los shows en Ciudad de México, una mujer ingresó en silla de ruedas, pero luego se le vio bailando sobre ella. Así como lo lees, la mujer se “levantó” y no se trató de un milagro, sino de un engaño.

Una mujer es tendencia en las redes por su actuar en concierto de Shakira. (Foto de AFP)

De acuerdo con lo publicado por la prensa local, la mujer se habría hecho pasar por una persona con una discapacidad física para estar más cerca de la barranquillera. En medio de la emoción de la presentación, decidió subirse en la silla para tener mejor vista del show, dejando a todas las personas de su alrededor sorprendidas y molestas.

Al notar que la mujer en realidad no necesitaba de esa silla para desplazarla, las personas empezaron a gritarle que se bajara y que la sacaran. Muchos la criticaron por mentir, pero a ella pareció no importarle.

La identidad de la mujer es desconocida, pero en las redes su rostro es tendencia. En las plataformas se leen comentarios como: “Shakira hace milagros”, “eso no hace”, “qué descaro de mujer”, entre otros. Y claramente no han dejado de etiquetar a la artista.

Mujer en silla de ruedas fue tendencia en medio de un show de Shakira. (Foto de AFP)

¿Shakira volvió con su ex, Antonio de la Rúa?

La cantante no ha aclarado lo que está pasando con el empresario Antonio de la Rúa; sin embargo, son varios los rumores que se han desatado sobre la expareja.

Tras varios años de distanciamiento, Antonio ha asistido a algunos de los recientes conciertos de Shakira y los videos se han divulgado con rapidez en las plataformas.

Los internautas creen que la pareja volvió a darse una oportunidad en el amor, aunque hay quienes piensan que sólo se trata de negocios.

Shakira sorprende al cenar con Antonio de la Rúa tras 14 años separados. (Foto AFP).

¿Shakira volverá a presentarse en Colombia?

Sí, Shakira estará de nuevo en su país en pocas semanas. El 25 de octubre se presentará en el Pascual Guerrero de Cali y el 1 de noviembre en Bogotá.

Antes de volver a Colombia, Shakira tiene más fechas programadas en México y en Estados Unidos, donde ha roto varios récords con su gira. Además, la loba se prepara para sus presentaciones en Europa en el 2026.