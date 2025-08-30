Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¿Qué departamentos no tienen candidata en Miss Universe Colombia, el reality? ¿Por qué?

Cuatro departamentos no estarán en Miss Universe Colombia 2025, mientras otros ya tienen representantes oficiales.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Claudia Bahamón y el jurado en Miss Universe Colombia, el reality
Claudia Bahamón presentó a las 55 candidatas del reality Miss Universe Colombia 2025, donde el público también vota. (Foto del Canal RCN)

Al iniciar el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, Claudia Bahamón aclaró que no todos los departamentos del país estarán presentes en esta producción y explicó la razón.

¿Qué departamentos no participan en Miss Universe Colombia, el reality?

La presentadora señaló que, tras recibir miles de inscripciones de mujeres de diferentes territorios colombianos, hubo departamentos que no lograron tener representación. En esta ocasión, no se presentaron candidatas de Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada , por lo que quedaron por fuera y no tendrán representante en el programa.

Claudia Bahamón, presentadora Miss Universe Colombia
Claudia Bahamón confirmó que Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada no tendrán candidatas en Miss Universe Colombia 2025. (Foto del Canal RCN)

Esto significa que solo 28 departamentos del país, además de Bogotá, contarán con una candidata que llevará la banda oficial de su región. Aun así, la diversidad cultural y social del país estará muy bien reflejada en las candidatas, que provienen de diferentes territorios de Colombia y representan diferentes realidades.

Con los recientes cambios en el certamen de Miss Universe, en el reality colombiano se verán mujeres de hasta 39 años, madres, mujeres transgénero y participantes con historias inspiradoras que muestran que la belleza va más allá de lo físico: se trata también de fortaleza, autenticidad y diversidad.

¿Qué pasó con Amazonas, Putumayo y Arauca en Miss Universe Colombia?

Otro anuncio importante que hizo Claudia Bahamón tuvo que ver con Amazonas, Putumayo y Arauca. Estos tres departamentos solo recibieron la inscripción de una candidata, lo que significa que no habrá competencia interna por la banda. Por lo tanto, sus representantes fueron confirmadas de inmediato como candidatas oficiales y ya tienen asegurado su lugar en el certamen.

Candidatas de Amazonas, Putumayo y Arauca en Miss Universe Colombia
Amazonas, Putumayo y Arauca avanzaron directo en Miss Universe Colombia 2025 y ya cuentan con candidatas oficiales. (Foto del Canal RCN)

En cambio, las demás participantes deberán enfrentarse en un primer desfile ante el jurado, que decidirá quién será la candidata oficial de cada departamento o ciudad. Al final de esta primera prueba, únicamente 29 mujeres continuarán en el reality que busca coronar a la colombiana que representará al país en Miss Universe 2025, evento que se celebrará en noviembre en Tailandia.

¿Dónde y cuándo ver Miss Universe Colombia?

Miss Universe Colombia, el reality se transmitirá los sábados y domingos a las 8:00 p. m. por el Canal RCN y también estará disponible en la app oficial. Así, los fines de semana, el público podrá ser testigo de las pruebas que pondrán a prueba las capacidades de las candidatas.

Además, en el sitio web oficial www.missuniversecolombia.co, los colombianos podrán votar y convertirse en el cuarto jurado de esta competencia, siendo parte activa de la elección de la mujer que llevará la corona nacional. ¡No te lo pierdas!

