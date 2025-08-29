Falleció el famoso artista y compositor Rodion Shchedrin: esto se sabe

El mundo de la música está de luto tras confirmarse en las últimas horas el fallecimiento del artista Rodion Shchedrin.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra revela que estuvo al borde de la muerte: casi pierde orejas y dedos

¿Cómo confirmaron el fallecimiento del artista y compositor Rodion Shchedrin?

La noticia del fallecimiento del artista Rodion Shchedrin fue confirmada por el Teatro Bolshói de Moscú en el que se presentó infinidad de veces el artista.

“Esta noche, a la edad de 92 años, falleció el mayor genio de nuestro tiempo, el clásico mundial Rodion Konstantínovich Shchedrin”.

Según el comunicado el artista falleció en Múnich, Alemania a sus 92 años y en el mensaje lo catalogaron como el mayor genio de la música clásica del último tiempo en Europa.

Rodion Shchedrin falleció a sus 92 años. (AFP: ALEXANDER NEMENOV)

Artículos relacionados Dani Duke Dani Duke habría revelado la razón detrás de las heridas en el rostro de La Liendra

¿Quién era Rodion Shchedrin, uno de los compositores más grandes de Rusia?

Rodio Shchedrin era un compositor, pianista y hasta pedagogo oriundo de Moscú, había nacido el 16 de diciembre de 1932 y en su carrera fue el autor de siete óperas, cinco ballets, tres sinfonías, además, de numerosas obras musicales.

Shchedrin estuvo casado con la bailarina de ballet rusa Maya Plisétskaya desde 1959, quien falleció en 2015.

Se conoce que el artista a lo largo de su carrera se inspiró en varios cuentos de la literatura clásica rusa para componer ballets como "El caballito jorobado", "Anna Karenina" o "La gaviota".

Asimismo, fue el autor de la ópera Lolita, en su carrera se destacan varias sinfonías usadas en películas y sus conciertos fueron legendarios en Europa, Asia y Estados Unidos.

Artículos relacionados Karina García Karina García genera preocupación al aparecer llorando en redes: esto le pasó

¿Cuáles fueron las causas de muerte de Rodion Shchedrin?

Hasta el momento no se han revelado las causas oficiales del fallecimiento de Rodion Shchedrin, y tampoco existen registros públicos de que Rodión Shchedrín padeciera alguna enfermedad.

Sin embargo, en las últimas horas, varios medios rusos reportan que murió después de una “larga enfermedad” y algunos mencionan insuficiencia cardiaca aguda como causa probable.