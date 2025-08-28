La Liendra revela que estuvo al borde de la muerte: casi pierde orejas y dedos

Recientemente, el influenciador Mauricio Gómez, más conocido en el universo digital como La Liendra, preocupó a todos sus seguidores al aparecer frente a la cámara de su teléfono celular con múltiples heridas.

¿Qué hizo La Liendra para aparecer con heridas?

Mientras que algunos decían que se trataba de una mentira, otros veían que las marcas en su rostro eran reales, de modo que creció la incertidumbre en torno a qué le sucedió al exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

Pues bien, tuvo que pasar prácticamente un día para que el creador de contenido volviera a aparecer y revelara lo que le ocurrió. Entre su rápida explicación, detalló que por poco y muere.

La Liendra por poco y muere | Foto del Canal RCN.

Mediante una breve historia en su perfil oficial de Instagram, con más de seis millones de seguidores acumulados, La Liendra reveló que las heridas fueron producto de una aventura que se atrevió a realizar para grabar un video.

¿Por qué La Liendra por poco muere? Esto le sucedió

De acuerdo con Mauricio Gómez, se fue a escalar un nevado sin medir las consecuencias. De hecho, agregó que en medio de su decisión de alejarse por un tiempo de las redes sociales fue que se le ocurrió grabar el video que por poco y se convierte en el último de su vida.

"Liendras, ¿cómo están, cómo van, todo bien? Nada, muchachos, muchachas, mucha gente preocupada por cómo estoy, qué me pasó, qué me sucedió. Así que lo primero es contarles que cuando decidí alejarme un poco de redes sociales, quise como hacer algo diferente, me fui a subir una de las montañas más altas de nuestro país, a conocer la nieve en Colombia", fue lo primero que reveló La Liendra.

La Liendra no midió las consecuencias | Foto del Canal RCN.

A renglón seguido, el influencer remarcó que hace poco hubo alguien que intentó lo que él hizo y perdió la vida.

