Melissa Gate sufrió ataque de un perro en el rostro en medio de un evento público

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate, vivió un gran susto recientemente luego de ser atacada por un perro en medio de un evento público.

¿Cómo fue el ataque que sufrió Melissa Gate por parte de un perro?

En redes sociales se ha viralizado el momento en el que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia sufrió un momento de pánico tras ser atacada por un canino en un evento público de adopción.

Melissa Gate se encontraba acariciando el perro cuando de repente acercó su rostro más de la cuenta al hocico del canino y este le respondió de manera inesperada a tratar de morderla.

La fuerte reacción del perro hizo que la influenciadora corriera de manera rápida su rostro, sin embargo, en el video no se alcanza a ver si la mordió o no.

Melissa Gate sufrió ataque de perro en evento público. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Melissa Gate tras el ataque del perro en evento?

La persona que justamente graba quitó el foco de la influenciadora para saber cómo estaba tras el ataque del canino.

En el audiovisual se alcanza a escuchar que la influenciadora pide que pausen la grabación de un video que estaban haciéndole.

Seguido a esto, la influenciadora expresa en voz alta que entendía la reacción del perro ante el estrés que tenía por toda la gente a su alrededor.

¡Corteee! No es que como el perro está traumatizado obviamente te va a tirar y hay mucha gente.

¿Qué reacciones ha dejado el susto de Melissa Gate con un perro en evento?

Como era de esperarse las reacciones y comentarios no se han hecho esperar ante el susto que sufrió la influenciadora.

Aunque Melissa Gate no se ha pronunciado en sus redes para contar más detalles y revelar si sufrió o no alguna afectación en el rostro, varios internautas le han aplaudido su reacción calmada y serena.