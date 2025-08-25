¡Fin a los rumores! Luisa Fernanda W y Pipe Bueno aclararon si se separaron: "Es difícil decirlo"

Tras días de incertidumbre y rumores, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno decidieron aclararles a sus seguidores si se van a separar y la verdad detrás de sus mensajes.

¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se separaron? Esto revelaron

La pareja compartió un video en la jornada del 25 de agosto para contarles a sus seguidores la razón de sus inesperados mensajes en redes que daban a entender que eran verdad los rumores de su ruptura.

Luisa Fernanda W es la encargada de empezar el video diciendo que era el momento de hablarles con la verdad a sus seguidores tras ver todo lo que se estaba diciendo sobre su relación sentimental en los últimos días.

A todos ustedes les debíamos este video y es que hemos visto todo lo que se está hablando acerca de lo que está pasando con nosotros y bueno hoy decidimos contarles la verdad.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W aclararon rumores de separación. (Foto AFP: AFP: Jason Koerner)

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron la verdad detrás su supuesta ruptura

Luisa Fernanda W en sus declaraciones daba a entender que era verdad lo que se venía diciendo sobre su relación con Pipe Bueno y que al parecer el motivo había sido la pérdida del interés en su hogar.

¿Qué les puedo decir? Sí, se acabó el interés.

Seguido a esto, Pipe Bueno, quien mostraba un gesto de preocupación y tristeza mientras ella hablaba la complementó diciendo que no era fácil para ellos dar esa noticia.

Es difícil decirlo, pero se acabó el interés.

¿Qué reacciones dejó la verdad detrás de la supuesta ruptura de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

Cuando todo parecía que se trataba del anuncio de su ruptura de manera oficial desde sus voces, el cantante le dio un giro inesperado al video al expresar que todo se trataba de una estrategia de publicidad.

Obvio todo el tiempo les estábamos hablando de esto, qué más podría ser.

Luisa W y Pipe Bueno explicaron que sus mensajes y las canciones que Pipe publicaba en sus redes hacían parte de esta estrategia y que su relación estaba mejor que nunca.

Como era de esperarse, este video se ha viralizado rápidamente y los comentarios no se han hecho esperar. Por un lado, algunos les aplaudieron su creatividad y se alegraron que lo de la ruptura solo fuera marketing

Pero por otra parte, muchos de sus seguidores se mostraron molestos por jugar con ellos por un tema de publicidad, diciéndoles que perdían credibilidad.