Pipe Bueno rompió el silencio sobre Luisa Fernanda W: "Terminar lo nuestro es lo mejor"

Los nombres del cantante Pipe Bueno y la influenciadora Luisa Fernanda W se han apoderado de las tendencias ante el rumor de una supuesta ruptura tras mudarse a México.

¿Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se separaron? El cantante se pronunció

Las alarmas se han encendido en las últimas horas luego que la pareja se pronunciara desde sus redes sociales ante los rumores de ruptura.

El cantante Pipe Bueno compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en donde se mostraba tomándose un trago junto a su hermano Miguel Bueno y un amigo.

Junto al curioso video el artista compartió un mensaje en medio de esta ola de rumores y preguntas de sus seguidores en el que daba a entender que lo mejor era terminar su relación a pesar del dolor.

Terminar lo nuestro es lo mejor y va a doler como un p*tas.

Pipe Bueno dejó curioso mensaje en medio de los rumores de su ruptura con Luisa Fernanda W. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento nacional Novio de Laura Camila Blanco fue capturado tras semanas de sospechas de la madre de la periodista

¿Cuáles fueron las declaraciones de Pipe Bueno sobre su supuesta ruptura con Luisa Fernanda W?

El cantante en el video se muestra cantando con gran sentimiento una de sus canciones de despecho y hasta expresó de manera irónica que esa canción en este momento le estaba saliendo.

Esta canción se puso personal.

Pipe cantó fragmentos como "Yo sé que no es fácil y más cuando se trata, de dos personas que se amaron tanto" o "Desde hace tiempo no siento lo mismo".

Con este video y mensaje Pipe Bueno respondió a las declaraciones de Luisa Fernanda W, quien horas antes les anunció a sus seguidores que no estaba pasando por un buen momento y que necesitaba tiempo para poder contarles su verdad.

Artículos relacionados Ornella Sierra Exesposa de Farid Pineda rompió el silencio tras declaraciones de Ornella Sierra: "Conocía mi hogar"

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre su supuesta ruptura con Pipe Bueno?

Luisa Fernanda W en el video compartido en sus redes aseguraba que las cosas no siempre eran como esperaba y planeaba, pero que, ya no podía seguir engañándose.

"A veces las cosas son de una manera, pasa un tiempo y después son de otras, definitivamente las cosas ya no son iguales".

La creadora de contenido le puso más leña al fuego al asegurar que quisiera contarles toda la verdad a sus seguidores de lo que estaba pasando, pero no podía hacerlo.

Me encantaría decirles que todo esto solo es una canción, pero no. Por ahora solo les puedo pedir tiempo.

Como era de esperarse este video de Pipe Bueno y declaraciones de Luisa Fernanda W han dejado múltiples opiniones en redes, unos preocupados y otros que creen que todo es una estrategia de marketing.