¡Luto en la televisión! Falleció el actor y humorista Carlos ‘Cerdo’ Molina: esto se sabe

Colombia despide a Carlos ‘Cerdo’ Molina, reconocido humorista que con su carisma y ocurrencias conquistó a varias generaciones.

Falleció Carlos 'Cerdo' Molina
Programa en el que trabajó Carlos 'Cerdo' Molina confirmó la noticia. (Foto Freepik)

El mundo del entretenimiento colombiano está de luto tras confirmarse la muerte del actor y humorista Carlos ‘Cerdo’ Molina, recordado por su estilo particular y su capacidad para arrancar sonrisas en cada presentación.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Carlos ‘Cerdo’ Molina?

En la jornada del 21 de agosto se confirmó la noticia del fallecimiento de Carlos Molina, conocida como "El Cerdo", recordado por programas como ‘El Siguiente Programa’ y ‘La Tele Letal’.

La noticia fue confirmada a través de X por el programa "La Tele Letal", programa en el que el actor hizo parte junto a Martín de Francisco y Santiago Moure.

Carlos Molina ha fallecido. Da tristeza reconocer que somos como un sueño, pero Carlos no ha muerto, ahora es ilimitado, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atado a ninguno. Vivirá y crecerá en la mente de todos los que lo recordamos.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Carlos ‘Cerdo’ Molina?

Hasta el momento las causas del fallecimiento del actor Carlos 'Cerdo' Molina no se han revelado de manera oficial.

Sin embargo, se conoció que en los últimos meses había tenido que ser atendido por unas complicaciones en su corazón y riñones.

Asimismo, se reveló que el actor y humorista en 2022 tuvo que someterse a una cirugía de corazón, procedimiento que lo mantuvo internado en la UCI.

Influencer fallece a sus 27 años
Murió Carlos Molina, recordado actor y humorista. (Foto Freepik)

¿Cuántos hijos tuvo el actor Carlos Molina y otros datos?

El actor Carlos Molina era oriundo de Bogotá, en donde nació en una familia estrato medio en donde se crió junto a otros 9 nueve hermanos, siendo el segundo hermano mayor.

En su adolescencia tuvo múltiples trabajos, uno de ellos en construcción, precisamente, a los 15 años sufrió un accidente cuando movía unos materiales en una carretilla y se cayó desde un quinto piso. Este accidente lo dejó inconsciente y con una fractura en el fémur.

El actor estuvo casado y tuvo tres hijos varones y una hija, sin embargo, se sabe que uno de ellos falleció, algo que marcó la vida del humorista.

