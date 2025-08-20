Sale a la luz foto de Epa Colombia luego de ser trasladada de la cárcel El Buen Pastor: así luce
En una foto quedó en evidencia el estado físico y nuevo look de Epa Colombia tras salir de la cárcel El Buen Pastor.
La influenciadora Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, fue trasladada en la mañana del 20 de agosto de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá.
¿Cómo luce Epa Colombia tras salir de la cárcel El Buen Pastor?
El INPEC fue el encargado de confirmar el traslado de la creadora de contenido Epa Colombia del centro penitenciario a la Escuela de Carabineros tras más de seis meses allí.
Al parecer, la razón del traslado de Epa Colombia fue por una petición de familiares y el equipo defensa por la seguridad y buscando mejores condiciones para influenciadora que fue condenada a cinco años y tres meses de prisión.
En medio de esta noticia que se ha apoderado de las tendencias, ha salido a la luz una fotografía que le tomaron a Daneidy Barrera en la reseña del INPEC previo a su ingreso a la Escuela de Carabineros. Una foto con fecha del 20 de agosto.
¿Cuál fue la foto de Epa Colombia que salió a la luz tras su traslado de El Buen Pastor?
En la imagen que se ha viralizado en redes sociales se puede ver el estado físico actual de la creadora de contenido tras más de seis meses de prisión.
La influenciadora se ve más delgada luciendo un saco de color azul claro, una cadena y también su nuevo look con capul.
Con esta foto se confirmó el traslado de Epa Colombia a la Guarnición de Carabineros por motivo de la seguridad de la influenciadora.
¿Cómo lucía Epa Colombia antes de ingresar a la cárcel El Buen Pastor?
El cambio físico que ha tenido la influenciadora Epa Colombia desde su ingreso a la cárcel El Buen Pastor es evidente.
En la foto que encuentras arriba se puede ver cómo le ha cambiado el rostro a la influenciadora bogotana, quien al ser arrestada se encontraba recuperándose de su parto de su hija Daphne Samara, por lo que estaba subida de peso.
Asimismo, se puede ver que a la influenciadora le ha crecido el cabello que se mandó a injertar semanas antes de ser detenida por la justicia colombiana, esto se ve en el gran capul que luce ahora.