Reconocida actriz confiesa infidelidad y anuncia separación de su esposo: “Fue un desliz”

El mundo del entretenimiento internacional se ha visto sorprendido con la separación de una de las parejas de actores más sólidas y queridas en el mundo del espectáculo.

¿Cuál fue la reconocida pareja de actores que anunció su separación?

La pareja de actores que anunció su separación fue Gimena Accardi y Nico Vásquez, reconocidos actores internacionales que tras 18 años de relación decidieron separar sus caminos.

La pareja había anunciado días atrás que su decisión había sido de mutuo acuerdo y que quedaban en los mejores términos. Sin embargo, un rumor empezó a tomar fuerza en el que se señalaba a Gimena de una supuesta infidelidad.

Tras varios rumores y comentarios en redes, la actriz de origen argentino decidió romper el silencio en un video en el que aceptó que sí hubo una tercera persona en su matrimonio.

Siento la necesidad de hablar y aclarar un par de cosas que ayer se estuvieron diciendo y que me tienen en el ojo de la tormenta. Sí, en 18 años uno comete errores y yo cometí uno.

Gimena Accardi reveló detalles de su infidelidad. (Foto Freepik)

¿Qué reveló la actriz Gimena Accardi de su infidelidad a Nico Vázquez?

La actriz Gimena Accardi aseguró que no estaba pasando por un buen momento a nivel emocional y por eso había querido dar su versión de los hechos: "Estoy sin dormir, angustiada, mal".

La argentina aseguró que se hacía cargo de uno de los motivos más grandes de su separación con Nico Vázquez, eso sí, dejó claro que su matrimonio ya venía en declive en el último año.

“Soy la responsable de haberse mandado una cag… en estos 18 años. Era una relación que venía mal y estábamos en crisis hace un año”.

Asimismo, la actriz dejó claro que su exesposo en su momento se enteró de su infidelidad y para su sorpresa él tomó una actitud de comprensión y hasta llegó a perdonarla.

Di las explicaciones a mi marido, del otro lado hubo entendimiento, me perdonó y me miró a los ojos, me dijo ‘yo te sigo amando’ y esto no te define.

¿Cómo reaccionó el actor Nico Vázquez a las declaraciones de Gimena Accardi?

Estas declaraciones de la actriz Gimena Accardi se han viralizado rápidamente y como era de esperarse han dividido opiniones en redes sociales, en su mayoría han sido en su contra.

Sin embargo, en medio de esta polémica, el actor Nico Vázquez dio unas declaraciones en las que reaccionó a la confesión de su expareja, asegurando que esa era la verdad y que no tenía más que agregar.

“Hoy Gime eligió dar la versión, que es lo que pasó de los hechos, la verdad es esa, lo que dijo ella. Hay algunas cosas que ella sentía que había que aclarar".

El actor aseguró que su relación no venía de la mejor manera en el último tiempo y que los problemas cada vez eran más frecuentes entre ellos.

“Veníamos mal hace mucho tiempo, como lo dijo ella, veníamos tratando de sobrevivir a lo que le pasa a cualquier pareja con tantos años”.

Asimismo, el actor invitó a sus seguidores a no juzgar a la actriz por su error dejando claro que él ya la perdonó y que eso no la definía como mujer y pareja.