Beéle lanzó dura pulla en concierto a Isabella Ladera: "Qué viva el cacho"

El cantante Beéle es viral tras dejar curioso controversial comentario sobre la infidelidad en medio de una presentación.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Beéle lanzó dura pulla a sus exparejas
Beéle dejó dura pulla en redes sociales. (AFP: Romain Maurice y Giorgio Viera)

Los nombres de Isabella Ladera y Beéle no paran de acaparar la atención en redes en el último tiempo luego de hacerse oficial su ruptura.

¿Cuál fue el comentario que hizo Beéle sobre Isabella Ladera en concierto?

Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha revelados las razones de su sorpresiva ruptura, mucho se ha hablado de una tercera persona en su relación y en esta controversia ha salido señalado el artista.

Beéle tras su separación de la mamá de sus hijos Camila Rodríguez y ahora de Isabella empezó a ser atacado y señalado en redes como un hombre infiel y que no era estable en sus relaciones.

Precisamente, a estos comentarios se han sumado algunas pullas y comentarios de Isabella Ladera en donde ha dejado ver que las cosas con el artista no fueron como ella esperaba y tampoco terminaron de la mejor manera.

Ante esta ola de comentarios y pullas en su contra, Beéle ha respondido y reaccionado en diferentes presentaciones, esto quedó demostrado en un reciente concierto en donde el artista lanzó controversial comentario sobre la infidelidad.

Qué viva el cacho mi hermano.

¿Beéle le fue infiel a Isabella Ladera durante su relación?

Este video de Beéle se ha hecho viral en redes sociales y como era de esperarse ha generado múltiples comentarios y opiniones divididas.

Por un lado, algunos han catalogado el mensaje de Beéle como una clara indirecta a la influenciadora venezolana y a todas las personas que lo han catalogado de infiel.

Asimismo, muchos han elogiado la forma en que el artista se ha tomado todos esos señalamientos y mensajes en su contra en redes sociales.

No es la primera vez que el cantante costeño hace referencia al tema de manera irónica, ya que semanas atrás confrontó a algunos de sus fanáticos en un concierto al preguntarles si a él les gustaba su música o él como persona.

Entonces, tú vas a decir que yo soy un maldit*, bienvenidas al concierto de tu infiel favorito.

Isabella Ladera con Beéle
Beéle dejó pulla en concierto y la asocian con Isabella Ladera. (AFP: Giorgio Viera)

¿Qué ha dicho Isabella Ladera tras su ruptura con Beéle?

Isabella Ladera en sus redes ha estado dejando varios mensajes en donde ha expresado que no la ha pasado bien tras su separación con el artista.

Abrí mi libreta y justo cayó en esta página. Nos dañan tanto que el amor que empieza en un parque termina en un tribunal.

Precisamente, la venezolana se defendió recientemente ante los señalamientos que le decían que estaba 'pagando' lo que le había hecho a la expareja del artista. Ante esto, Ladera se defendió al asegurar que ella no se metió en ninguna relación.

Cuando conocí a esa persona, él ya estaba separado, esa es la verdad aunque les incomode porque no encaja con el cuento que quieren creer.

 

