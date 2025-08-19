Karina García sorprende con declaraciones tras aclarar polémica con Altafulla

Los nombres de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, Karina García y Andrés Altafulla ha estado en centro de la polémica en las últimas semanas tras verse inmersos en un rumor de ruptura.

¿Qué dijo Karina García tras aclarar el tema de su ruptura con Altafulla?

Mucho se habló de la supuesta ruptura de los dos influenciadores, quienes dejaron crecer las especulaciones y rumores al aguardar silencio por varios días.

Sin embargo, durante el último fin de semana, ambos decidieron desde sus redes sociales referirse al tema de su supuesta ruptura y repentino alejamiento.

Tras las declaraciones de ambos en donde pusieron fin a la ola de especulaciones de ruptura, Karina García se pronunció desde sus historias de Instagram y dejó ver cómo se siente.

Miren cómo estoy, ay no, qué felicidad estar así.

Karina García se dejó ver sentada en medio de la naturaleza y allí expresó su felicidad por ver cómo volvía a sentir calma en su vida tras días complejos en donde se habló mucho de su vida privada.

Sintiendo, respirando, entrenando, quedé destruida, pero vamos con toda.

¿Karina García y Altafulla estaban en crisis en su relación?

Karina García dejó ver en su video que ha vuelto a tener paz en su vida y así lo aseguró en un mensaje que dejó junto al clip: "Necesitaba esto".

La modelo paisa aseguró también en su video que les tenía una sorpresa a sus seguidores la cual se las iba a dar con un video y por eso los invitó a estar atentos a sus redes.

Voy a grabar algo increíble, yo siempre reportándome con ustedes.

Karina García aclaró todo el tema de su polémica con Altafulla. (Fotos Canal RCN)

La modelo les confesó a sus seguidores durante el último fin de semana que había malacostumbrado a sus seguidores sobre su relación con Altafulla, porque después de La casa de los famosos Colombia no paraban de mostrarse juntos y ahora que tenían proyectos que los obligaba a estar distanciados se había generado todo tipo de especulaciones.

¿Qué dijo Altafulla sobre su relación con Karina García?

Altafulla durante un reciente concierto decidió poner fin a los rumores de su ruptura con Karina García en medio de un concierto en donde decidió llamar en medio de la presentación a su pareja.

Asimismo, en una entrevista el artista dejó claro que su relación con Karina García seguía más sólida que nunca y que solo estaban ocupados en sus proyectos profesionales.

Asimismo, Karina García reaccionó a una publicación de Altafulla en donde se mostró cantando desde El Metropolitano de Barranquilla: “Orgullosa del amor mío”.