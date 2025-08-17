Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

Los influenciadores Stacey Tourout y Matthew Yeomans salieron en su vehículo y se fueron por un acantilado.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Influencers mueren
Pareja de youtubers fallecieron en accidente/Freepik

Se reveló que los influenciadores Stacey Tourout y Matthew Yeomans fallecieron luego de sufrir un accidente en medio de una de sus aventuras.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe de la muerte Stacey Tourout y Matthew Yeomans?

Los creadores de contenido, que eran pareja, sufrieron un grave accidente en Columbia Británica en Canadá cuando hacían uno de sus recorridos en su camioneta, específicamente en Silver Cup Ridge, junto al lago Trout, confirmó Mark Jennings-Bates, mánager de comunicación de la organización Kaslo Search and Rescue.

Al parecer, el vehículo en el que se transportaban terminó cayendo en un acantilado de 200 metros, donde habían bastante piedras.

Una vez las autoridades fueron informadas sobre la situación y fueron auxiliarlos se tardaron un poco debido a que las condiciones del lugar no eran tan favorables para el proceso de rescate.

Artículos relacionados

Según se dio a conocer, cuando llegaron uno de los creadores de contenido ya estaba sin vida y el otro todavía tenía signos vitales, sin embargo, perdió la batalla en la clínica tras los daños que sufrió por la caída.

“Con un dolor inimaginable, las familias de Matthew Peter Yeomans y Stacey Tourout desean comunicar que los perdimos, ambos sucumbieron trágicamente a sus heridas en un accidente fuera de carretera el 7 de agosto de 2025 en las hermosas montañas de Columbia Británica que amaban tanto”, se lee en el comunicado.

Por su parte, la mamá de uno de ellos ofreció una emotiva frase que conmovió a muchos: "Están juntos para siempre, tal y como sabíamos que siempre estarían”.

Artículos relacionados

¿Quiénes eran Stacey Tourout y Matthew Yeomans?

Los influenciadores contaba con más de 220 mil suscriptores en YouTube, donde solían mostrar gran parte de su contenido viajero, ofreciendo tips y dando a conocer su experiencia en diferentes partes del mundo.

Colombia estuvo dentro de sus destinos turísticos, a donde viajaron en el año 2023, documentando lo bien que la pasaron en el país viendo sus paisajes y probando su gastronomía.

Tras su partida, varios de sus seguidores han optado por enviarles mensajes de cariño y agradecimiento por su contenido en sus redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

La reacción de dos gatos al ver por última vez a su compañero conmovió a millones en redes. Mascotas

El emotivo adiós de dos gatos a su compañero fallecido que conmovió a todo TikTok

Un video en TikTok mostró cómo dos gatos se despidieron de su compañero fallecido, generando millones de reacciones y un debate inesperado.

Hogeweyk, en Ámsterdam, no es un centro médico tradicional, sino una aldea donde pacientes con demencia encuentran dignidad y bienestar. Curiosidades

Así luce Hogeweyk, la primera ciudad creada para pacientes con demencia

En Ámsterdam existe Hogeweyk, una aldea única en el mundo que brinda un entorno digno y humano a quienes viven con demencia avanzada.

Japón sorprendió al mundo con la “Ley Metabo”, una normativa que mide la cintura de adultos y busca prevenir enfermedades crónicas. Curiosidades

Japón es tendencia al proponer la 'Ley Metabo' que penaliza la obesidad en adultos

Japón sorprendió al mundo con la “Ley Metabo”, una normativa que mide la cintura de adultos y busca prevenir enfermedades crónicas.

Lo más superlike

Boda de Pedro Palacio Talento nacional

Así fue la boda de Pedro Palacio con María Alejandra Restrepo

El actor Pedro Palacio dio el sí para siempre con la entrenadora María Alejandra Restrepo.

Hospitalizan a Alejandra Guzmán en México Celebrities

Alejandra Guzmán es hospitalizada de nuevo: esto se sabe sobre su estado de salud

Rupert Grint y Ed Sheeran sorprenden en “A Little More” Ed Sheeran

Ed Sheeran sorprende al "casarse" con Rupert Grint, el actor de Harry Potter que se parece a él

Pichingo en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO