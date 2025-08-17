Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

Se reveló que los influenciadores Stacey Tourout y Matthew Yeomans fallecieron luego de sufrir un accidente en medio de una de sus aventuras.

Artículos relacionados Influencers Murió amigo de Camilo Sánchez y lo despidió con sentido homenaje

¿Qué se sabe de la muerte Stacey Tourout y Matthew Yeomans?

Los creadores de contenido, que eran pareja, sufrieron un grave accidente en Columbia Británica en Canadá cuando hacían uno de sus recorridos en su camioneta, específicamente en Silver Cup Ridge, junto al lago Trout, confirmó Mark Jennings-Bates, mánager de comunicación de la organización Kaslo Search and Rescue.

Al parecer, el vehículo en el que se transportaban terminó cayendo en un acantilado de 200 metros, donde habían bastante piedras.

Una vez las autoridades fueron informadas sobre la situación y fueron auxiliarlos se tardaron un poco debido a que las condiciones del lugar no eran tan favorables para el proceso de rescate.

Artículos relacionados Talento nacional Pareja de la periodista Alejandra Gómez se pronunció tras su fallecimiento: “El amor nos separó”

Según se dio a conocer, cuando llegaron uno de los creadores de contenido ya estaba sin vida y el otro todavía tenía signos vitales, sin embargo, perdió la batalla en la clínica tras los daños que sufrió por la caída.

“Con un dolor inimaginable, las familias de Matthew Peter Yeomans y Stacey Tourout desean comunicar que los perdimos, ambos sucumbieron trágicamente a sus heridas en un accidente fuera de carretera el 7 de agosto de 2025 en las hermosas montañas de Columbia Británica que amaban tanto”, se lee en el comunicado.

Por su parte, la mamá de uno de ellos ofreció una emotiva frase que conmovió a muchos: "Están juntos para siempre, tal y como sabíamos que siempre estarían”.

Artículos relacionados Karina García Cuestionan a Altafulla sobre si se casaría con Karina García y esto respondió

¿Quiénes eran Stacey Tourout y Matthew Yeomans?

Los influenciadores contaba con más de 220 mil suscriptores en YouTube, donde solían mostrar gran parte de su contenido viajero, ofreciendo tips y dando a conocer su experiencia en diferentes partes del mundo.

Colombia estuvo dentro de sus destinos turísticos, a donde viajaron en el año 2023, documentando lo bien que la pasaron en el país viendo sus paisajes y probando su gastronomía.

Tras su partida, varios de sus seguidores han optado por enviarles mensajes de cariño y agradecimiento por su contenido en sus redes sociales.