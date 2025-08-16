Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cuestionan a Altafulla sobre si se casaría con Karina García y esto respondió

El cantante Altafulla habló sobre su relación con la influenciadora Karina García pese a rumores de crisis.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Altafulla y Karina García
Altafulla habla de su relación con Karina García/Canal RCN

El cantante Altafulla habló de su relación con la influenciadora Karina García, la cual surgió tras la participación de ambos en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Altafulla sobre Karina García?

El artista fue interrogado en el podcast 'Reggateon TV' sobre su carrera profesional y su vida personal, donde destacó su relación con la creadora de contenido.

Altafulla sobre Karina García

El barranquillero señaló que como se dio su relación con la influenciadora fue algo "muy bonito" para él, así muchos opinen o crean lo contrario.

"Empezamos a vivir nuestra historia de amor y hasta el día de hoy es una verdadera historia de amor. Vivimos juntos prácticamente, somos marido y mujer", dijo.

Artículos relacionados

¿Altafulla planea casarse con Karina García?

En medio de la conversación, el cantante fue interrogado sobre si tendría planes de casarse con ella, a lo que él señaló que, por ahora, es muy pronto para hablar de eso, pero no descartó la posibilidad.

Altafulla habla de casarse con Karina García

"Decirte que me casaría no sé, pero quién quita. Yo no pensaba que iba a salir con ella, que es de las cosas que mi mamá más me cuestiona de que no me metiera con alguien; mami perdón, ella es brava", comentó.

Ver desde el minuto 27:

Cabe destacar que, por ahora, los famosos siguen enfocados en sus respectivos proyectos, pese a que están envueltos en medio de rumores de una posible ruptura debido a que no han interactuado en redes sociales y no se les ha visto juntos.

Algunos seguidores han destacado que su distancia se debería a que ambos están trabajando en diferentes cosas, mientras que otros sospechan que sí estarían pasando por un mal momento.

Altafulla sigue promocionando sus más recientes canciones "Coleto como yo" y "LoLoLo" junto a Nanpa Básico, Dimelo Flow y Justin Quiles, además de cautivar a sus admiradores con sus presentaciones en diferentes partes a nivel nacional.

Artículos relacionados

Por su parte, Karina García está enfocada en su emprendimiento de ropa deportiva y su entrenamiento para su enfrentamiento en el ring de boxeo contra Karely Ruiz el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino, Mateo Varela, Norma Nivia y Karina García Karina García

Valentino defendió a Karina tras fuertes comentarios de Norma y Mateo

Valentino reaccionó sin filtró sobre las polémicas palabras de Norma Nivia y Mateo Varela que habría hecho en contra de Karina García.

Así fue el emotivo reencuentro de Christian Nodal con su hija Inti tras visita de Cazzu Christian Nodal

Christian Nodal triunfa en Colombia: ¿cómo logró librarse de una millonaria demanda?

Christian Nodal gana demanda en Colombia y queda libre de pagar 2,5 millones. Ahora busca cobrar conciertos ya realizados.

Mujeres de La casa de los famosos no confían en Yana Karpova La casa de los famosos

Yana Karpova muestra su cambio tras sus recientes intervenciones estéticas

Yana Karpova muestra su cambio tras recientes intervenciones estéticas y deja a sus seguidores impactados con su transformación.

Lo más superlike

Belinda Belinda

Belinda comparte cómo celebró su cumpleaños y da un guiño a una colaboración con Yatra

Belinda mostró cómo celebró sus 36 años y dejó un guiño a una posible colaboración con Sebastián Yatra.

¿Por qué Megadeth decidió retirarse de la música tras 40 años de historia? Talento internacional

Megadeth anunció su retiro absoluto de la música y los escenarios: habrá gira final

Pichingo en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity

En Malasia, un elefante pigmeo logró escapar del ataque de un cocodrilo gigante. ¡Un enfrentamiento inesperado! Curiosidades

¡Inesperado! Así fue el enfrentamiento entre un elefante y un cocodrilo en Malasia

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO