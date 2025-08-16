Cuestionan a Altafulla sobre si se casaría con Karina García y esto respondió

El cantante Altafulla habló de su relación con la influenciadora Karina García, la cual surgió tras la participación de ambos en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Altafulla sobre Karina García?

El artista fue interrogado en el podcast 'Reggateon TV' sobre su carrera profesional y su vida personal, donde destacó su relación con la creadora de contenido.

El barranquillero señaló que como se dio su relación con la influenciadora fue algo "muy bonito" para él, así muchos opinen o crean lo contrario.

"Empezamos a vivir nuestra historia de amor y hasta el día de hoy es una verdadera historia de amor. Vivimos juntos prácticamente, somos marido y mujer", dijo.

¿Altafulla planea casarse con Karina García?

En medio de la conversación, el cantante fue interrogado sobre si tendría planes de casarse con ella, a lo que él señaló que, por ahora, es muy pronto para hablar de eso, pero no descartó la posibilidad.

"Decirte que me casaría no sé, pero quién quita. Yo no pensaba que iba a salir con ella, que es de las cosas que mi mamá más me cuestiona de que no me metiera con alguien; mami perdón, ella es brava", comentó.

Ver desde el minuto 27:

Cabe destacar que, por ahora, los famosos siguen enfocados en sus respectivos proyectos, pese a que están envueltos en medio de rumores de una posible ruptura debido a que no han interactuado en redes sociales y no se les ha visto juntos.

Algunos seguidores han destacado que su distancia se debería a que ambos están trabajando en diferentes cosas, mientras que otros sospechan que sí estarían pasando por un mal momento.

Altafulla sigue promocionando sus más recientes canciones "Coleto como yo" y "LoLoLo" junto a Nanpa Básico, Dimelo Flow y Justin Quiles, además de cautivar a sus admiradores con sus presentaciones en diferentes partes a nivel nacional.

Por su parte, Karina García está enfocada en su emprendimiento de ropa deportiva y su entrenamiento para su enfrentamiento en el ring de boxeo contra Karely Ruiz el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá.