La inesperada reacción de Emiro al escuchar canción de Altafulla en pleno en vivo

A Emiro Navarro le salió el cantante Altafulla en su playlist en plena transmisión en vivo y así reaccionó.

Gisseth Beltrán García
Emiro Navarro tras escuchar canción de Altafulla
Emiro Navarro escucha a Altafulla en live por accidente

El influenciador Emiro Navarro provocó diversas opiniones en redes sociales tras su inesperada reacción luego de que sonara una canción de Altafulla en una de sus transmisiones en vivo.

¿Por qué Emiro Navarro estaba escuchando a Altafulla?

El creador de contenido realizó un live en una de sus redes sociales, como es de costumbre, donde estaba compartiendo con varios de sus seguidores.

Emiro Navarro al escuchar a Altafulla

El joven puso música desde su celular y de repente sonó la canción que el barranquillero le dedicó a la influenciadora Karina García 'Coleto como yo', que suma millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

¿Cómo reaccionó Emiro Navarro al escuchar a Altafulla en vivo?

El influenciador reconoció de inmediato el intro de la canción y se mostró sorprendido para luego explicarles a sus fanáticos que no tenía la culpa de que sonara la canción, pues estaba en reproducción aleatoria y automática.

Altafulla sale en playlist de Emiro Navarro

"Amiga yo no tengo la culpa, eso se está poniendo aleatoriamente. Esto por qué me pasa a mí, esto solo pasa en vivo", dijo.

Además, se cuestionó por qué le pasaba eso a él, generando dudas en algunos de sus admiradores que se interrogaron por qué se sentía culpable o apenado por escuchar dicha canción, si se supone que no había terminar mal con la famosa pareja.

Otros no tardaron en señalarle que no tenía nada malo que le gustara la música de Altafulla, mientras que otros le aconsejaron bloquearlo de sus aplicaciones para que no le volviera a aparecer.

Recordemos que, Emiro Navarro no terminó del todo bien con Altafulla ni Karina García, pues, aunque no tuvieron mayores diferencias en el reality, él se apartó de ellos y se mostró más cercano con Melissa Gate y la Toxi Costeña, con quienes llegó a la final del programa.

Cabe destacar que, esta canción le sonó en medio de su viaje a San Andrés junto a varios de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia, entre ellos Melissa Gate, al Toxi Costeña Mateo Varela y Norma Nivia, con quienes está disfrutando de un gran paseo luego de haber cumplido con varios compromisos labores que surgieron después de la competencia.

