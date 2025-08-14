Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Al estilo papillente, exparticipantes de La casa de los famosos hicieron viaje juntos

Estos fueron los exparticipantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia que hicieron un viaje juntos.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Segunda temporada de La casa de los famosos Colombia
Viaje de exparticipantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

El influenciador Emiro Navarro reveló hace pocos días en el After de MasterChef Celebrity 'Manos Arriba' que con varios excompañeros de La casa de los famosos Colombia iba a realizar un viaje.

¿Qué exparticipantes de La casa de los famosos Colombia del 2025 viajaron juntos?

El creador de contenido Emiro Navarro reveló que viajarían varios, entre ellos Melissa Gate, la Toxi Costeña, Mateo Varela y Norma Nivia, quienes se dejaron ver ya en sus historias reencontrarse.
Los primeros en llegar fueron Norma Nivia y Mateo Varela, quienes han fluido con su relación, la cual surgió dentro del reality.

Melisa Gate y Emiro Navarro de viaje

Posteriormente, llegó Emiro Navarro, quien mostró su emotivo reencuentro con sus excompañeros, para luego darle la bienvenida a la Toxi Costeña.

Se desconocen cuántos exparticipantes de la temporada se reencontrarán, pues con varios quedaron muy cercanos, pero con otros se generaron enemistades.

¿Exparticipantes de La casa de los famosos Colombia imitaron a los papillentes?

Tras su revelación, muchos internautas reaccionaron al respecto, donde muchos destacaron lo felices que están de verlos juntos de nuevo y que verán contenido de ellos en su viaje, mientras que otros no dudaron en asegurar que estaban copiando a los papillentes, de la temporada anterior, quienes luego del reality decidieron hacer varios viajes juntos a la playa.

Recordemos que, los papillentes están conformados por varios famosos que forjaron una gran amistad en la competencia, entre ellos Karen Sevillano, la Segura, Juan David Zapata, Ornella Sierra, Pantera y Alfredo Redes.

Karen Sevillano papillente

Por ahora, los fanáticos de la segunda temporada están atentos de las publicaciones que hagan los exparticipantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia sobre su viaje y puedan cautivarlos como suelen hacerlo.

Además, se han cuestionado sobre la ausencia de algunos participantes que era allegados a ellos como Yina Calderón, quien se ha mostrada que está enfocada en lo que será su enfrentamiento contra Andrea Valdiri, su emprendimiento, su nuevo programa de chismes y más.

También están a la expectativa de la aparición del actor Camilo Trujillo y algunos de los lavaplatos como la Liendra y el Negro Salas.

