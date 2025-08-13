Nodal le pidió disculpas a Cazzu, rompió el silencio sobre su ruptura y relación con Ángela

El cantante Christian Nodal se pronunció por primera vez sobre su polémica separación con la cantante Cazzu y su matrimonio con la artista Ángela Aguilar.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre Cazzu?

El artista reveló en entrevista con Adela Micha que su relación con Cazzu no terminó por culpa de Ángela Aguilar como se ha dicho.

El mexicano confesó que su relación ya estaba bastante desgastada antes de que él se involucrara con Ángela Aguilar.

"Para dejar claro todo creo que lo mejor es retomar lo que dice mi ex en un podcast, que sale como una reacción a una entrevista de mi esposa, a lo que ella dice 'aquí todos somos adultos, no se rompió ningún corazón' y para serte sincero ya habíamos terminado seis veces antes. Ángela no existía en lo que duró mi relación", dijo.

Señaló que durante esas rupturas, la argentina le señalaba que ella no tenía ganas de ser la mujer que él necesitaba y le decía que se buscara a alguna como él quería sin que ella se diera cuenta, pero al poco tiempo regresaban.

"De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, me enamoré", agregó.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre Ángela Aguilar?

En cuanto a su esposa Ángela Aguilar indicó que cuando se reencontró con ella se topó con una mujer más madura de como la conocía y eso lo cautivó.

"Ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir", indicó.

Además, reiteró lo mal que ha pasado la cantante con las críticas que ha tenido recibir por haberse involucrado con él.