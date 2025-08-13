Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lina Bina, creadora digital, hizo una inquietante publicación antes de morir: ¿qué dijo?

La creadora digital Lina Bina hizo una publicación preocupante días antes de su fallecimiento.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuál fue la extraña publicación que hizo Lina Bina, días antes de fallecer? | Foto: Freepik

En los últimos días, miles de internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca del repentino fallecimiento de Lina Bina, quien dejó un profundo vacío entre sus seguidores.

Por el momento, no se ha confirmado la causa exacta de su fallecimiento, pero muchos usuarios han reaccionado con curiosidad frente a la última publicación que realizó en sus redes sociales, evidenciado que no atravesó por un buen momento a nivel personal.

¿Cuál fue la última publicación que realizó Lina Bina antes de fallecer?

Sin duda, una de las reacciones más contundentes en plataformas digitales surgió a raíz de una extraña publicación que compartió el pasado 1 de agosto del presente año en su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter, donde expresó las siguientes palabras:

“Lo siento, he estado tan fantasmal. Estoy pasando por un momento difícil ahora mismo”, escribió Lina Bina.

A raíz de este mensaje, muchos usuarios expresaron su preocupación por los problemas emocionales que ella parecía estar atravesando, pues sus palabras evidencian que no se encontraba en un buen momento.

¿Cuál fue la extraña publicación que hizo Lina Bina, días antes de fallecer? | Foto: Freepik

Por el momento, no se ha confirmado oficialmente si la causa de su muerte tiene relación con estas desalentadoras palabras. Sin embargo, algunos internautas asocian esta desgarradora noticia con el hecho de su salud mental, la cual demostró, mediante sus publicaciones, que enfrentaba una serie de conflictos internos.

¿Dónde y cómo falleció la creadora digital Lina Bina?

Esta lamentable noticia fue confirmada oficialmente por su hermana a través de un medio de comunicación internacional, donde mencionó las posibles razones de su muerte.

¿Cuál fue la extraña publicación que hizo Lina Bina, días antes de fallecer? | Foto: Freepik

Aparentemente, Lina falleció debido a un coágulo que generó graves complicaciones en su corazón y cuello, quien falleció en su residencia en Florida, Estados Unidos, dejando un amargo vacío en todos sus allegados.

Desde luego, esta noticia ha causado gran conmoción entre sus seguidores, quienes lamentan profundamente su pérdida. Además, Lina Bina se destacó por tener una carismática y arrolladora personalidad.

Entre tanto, muchos fanáticos se sorprendieron con su repentino fallecimiento, el cual ha sido tendencia en los últimos días a raíz de los inesperados comentarios que demostró en sus redes sociales.

