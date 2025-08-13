Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jenn Muriel habría revelado la razón por la que rechazó la casa que Yeferson Cossio le regaló

Jenn Muriel habría lanzado pulla a Yeferson Cossio tras viral video de la casa que él le regaló y que ella rechazó.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jenn Muriel rompe el silencio y revela por qué rechazó la casa de Yeferson Cossio
Así explicó Jenn Muriel su decisión de no recibir la casa que Cossio le regaló. (Foto Canal RCN).

Yeferson Cossio y Jenn Muriel volvieron a ser tema de conversación en redes sociales luego de que se viralizara un video del creador de contenido revelando que, tras terminar su relación, le regaló una casa a la influenciadora y ella la rechazó. Ahora, usuarios creen que Muriel le envió una indirecta bastante directa.

Artículos relacionados

¿Jenn Muriel rechazó una casa que Yeferson Cossio le regaló?

En un reciente stream del creador de contenido Mr. Steven, el reconocido influenciador Yeferson Cossio reveló que luego de que su relación con Jenn Muriel llegara a su fin quiso tener un detalle con la joven que ella rechazó.

Según palabras de Cossio, tuvo la intensión de que su expareja se quedara con la casa en la que vivieron durante muchos años juntos para que pudiera estar tranquila en compañía de sus perritos.

Artículos relacionados

Sin embargo, Muriel habría tomado este obsequio como algo negativo ya que, según comentó Cossio, la influenciadora le cuestionó el insinuar que ella no sería capaz de salir adelante sin él a su lado.

“Que, porque yo creo que ella no puede sin mí, que la respete, que ella no es una inútil y se fue de la casa y me la dejó ahí", comentó el creador de contenido.

¿Jenn Muriel reaccionó al video viral de Yeferson hablando sobre la casa que le regaló?

Ahora bien, horas después de que el corto audiovisual se viralizara en las redes sociales, Jenn Muriel sorprendió con una inesperada publicación en su cuenta oficial de TikTok, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que internautas interpretaron como una respuesta directa a Yeferson Cossio.

Artículos relacionados

Sin decir nombres propios, la creadora de contenido manifestó que prefería estar en completa libertad sin deber nada a nadie antes que ser prisionera en una jaula, aunque esta fuera de oro.

“Prefiero volar libre… Que vivir encerrada en una jaula, aunque sea de oro”.

Estas palabras fueron relacionadas por los internautas a los lujos que Yeferson Cossio le brindó durante muchos años a cambio, quizá, de su tranquilidad, autonomía y libertad.

Incluso lo asimilaron con los detalles que el creador de contenido ha tenido con su actual pareja Carolina Gómez, cuestionando a la joven por permitir conductas en él como el presunto consumo de sustancias psicoactivas, pese a no estar de acuerdo con esto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Una guitarra, una voz dulce y un clásico de Shakira bastaron para que Camila Cabello pusiera a soñar a sus fans con una colaboración. Camila Cabello

Camila Cabello canta un tema de Shakira y crecen los rumores de una posible colaboración

Desde Taiwán, Camila Cabello sorprendió cantando “Si te vas” y Shakira respondió, generando emociones y rumores entre sus fans.

Camilo Cifuentes hizo denuncia en redes sociales Influencers

Camilo Cifuentes, el influencer anónimo, hizo delicada denuncia en redes, ¿qué pasó?

Camilo Cifuentes, el influencer que ayuda de manera anónima, expuso la situación que viene enfrentando y pone en peligro su continuidad.

Emiro Navarro da el salto a la actuación tras “La casa de los famosos” Emiro Navarro

Emiro Navarro debutará como actor tras su paso por La casa de los famosos

Emiro Navarro debutará como actor en una serie junto a Camilo Trujillo y otros grandes actores colombianos.

Lo más superlike

Lina Bina Talento internacional

Lina Bina, creadora digital, hizo una inquietante publicación antes de morir: ¿qué dijo?

La creadora digital Lina Bina hizo una publicación preocupante días antes de su fallecimiento.

Jorge Herrera, Carolina Sabino y Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Jorge Herrera reaccionó al pin de inmunidad de Carolina y Violeta en Masterchef Celebrity

Altafulla revela fecha y detalles de su nueva canción junto a grandes artistas La casa de los famosos

Altafulla anuncia estreno de su nueva canción con reconocidos artistas: fecha y dónde escucharla

Ángela Aguilar responde a críticas por tag con Nodal y sorprende con drástica decisión Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaccionó a las críticas de su tag de esposo con Nodal: tomó drástica decisión

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?