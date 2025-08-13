Jenn Muriel habría revelado la razón por la que rechazó la casa que Yeferson Cossio le regaló

Yeferson Cossio y Jenn Muriel volvieron a ser tema de conversación en redes sociales luego de que se viralizara un video del creador de contenido revelando que, tras terminar su relación, le regaló una casa a la influenciadora y ella la rechazó. Ahora, usuarios creen que Muriel le envió una indirecta bastante directa.

¿Jenn Muriel rechazó una casa que Yeferson Cossio le regaló?

En un reciente stream del creador de contenido Mr. Steven, el reconocido influenciador Yeferson Cossio reveló que luego de que su relación con Jenn Muriel llegara a su fin quiso tener un detalle con la joven que ella rechazó.

Según palabras de Cossio, tuvo la intensión de que su expareja se quedara con la casa en la que vivieron durante muchos años juntos para que pudiera estar tranquila en compañía de sus perritos.

Sin embargo, Muriel habría tomado este obsequio como algo negativo ya que, según comentó Cossio, la influenciadora le cuestionó el insinuar que ella no sería capaz de salir adelante sin él a su lado.

“Que, porque yo creo que ella no puede sin mí, que la respete, que ella no es una inútil y se fue de la casa y me la dejó ahí", comentó el creador de contenido.

¿Jenn Muriel reaccionó al video viral de Yeferson hablando sobre la casa que le regaló?

Ahora bien, horas después de que el corto audiovisual se viralizara en las redes sociales, Jenn Muriel sorprendió con una inesperada publicación en su cuenta oficial de TikTok, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que internautas interpretaron como una respuesta directa a Yeferson Cossio.

Sin decir nombres propios, la creadora de contenido manifestó que prefería estar en completa libertad sin deber nada a nadie antes que ser prisionera en una jaula, aunque esta fuera de oro.

“Prefiero volar libre… Que vivir encerrada en una jaula, aunque sea de oro”.

Estas palabras fueron relacionadas por los internautas a los lujos que Yeferson Cossio le brindó durante muchos años a cambio, quizá, de su tranquilidad, autonomía y libertad.

Incluso lo asimilaron con los detalles que el creador de contenido ha tenido con su actual pareja Carolina Gómez, cuestionando a la joven por permitir conductas en él como el presunto consumo de sustancias psicoactivas, pese a no estar de acuerdo con esto.