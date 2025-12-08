Altafulla canta canción de despecho y aviva rumores de ruptura con Karina

Andrés Altafulla sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que se le ve cantando una canción de despecho y avivó los rumores de su ruptura amorosa con la influenciadora Karina García.

Artículos relacionados Paola Turbay Paola Turbay despide a Miguel Uribe Turbay con emotivo mensaje: “Te voy a extrañar”

¿Altafulla y Karina García terminaron su relación?

Desde hace varios días se viene especulando en redes sociales que Andrés Altafulla y Karina García dieron fin a su relación, pues no se les ha vuelto a ver juntos en persona y tampoco de manera virtual.

Altafulla aviva rumores de ruptura con Karina al cantar canción de despecho. (Foto Canal RCN).

Pues recordemos que aunque la pareja estuviera en ciudades diferentes solían compartir parte de sus videollamadas en redes sociales, o anécdotas que vivían estando lejos por medio de esta misma plataforma.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Raúl Ocampo habló del vacío que le dejó la muerte de Alejandra Villafañe: “estoy tratando de honrarla”

Hasta el momento ninguno de los dos ha dado declaraciones oficiales que desmientan o confirmen que estas especulaciones son ciertas, ocasionando aún más preocupación entre los internautas que han apoyado su noviazgo desde que inició en La casa de los famosos Colombia.

¿Altafulla está despechado? Este video lo comprobaría

Sumado a estos rumores sobre una ruptura entre ambas personalidades se encuentra un reciente video de Altafulla cantando ‘La Indiferencia’, canción de Juancho De la Espriella y Silvestre Dangond que habla específicamente de una ruptura amorosa y un sentimiento de despecho a raíz de esta.

Altafulla interpreta tema de despecho en medio de rumores sobre su ruptura con Karina. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, esto en realidad haría parte de un proyecto musical en el que Altafulla estaría trabajando en compañía del cantante urbano Juan Duque, ya que, según se ve en el audiovisual, ambos colombianos se encontraban dentro de un estudio de grabación en el que los dos cantaron la misma canción.

Por lo pronto, se sabe que tanto Karina García como Altafulla se encuentran concentrados en sacar adelante sus respectivos proyectos, pues por un lado la influenciadora no solo ha estado promocionando su marca de ropa, sino que también debutó como presentadora de televisión.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa lanzó pulla a Altafulla en medio de rumores de su ruptura con Karina: “yo le dije”

En cuando Altafulla, el cantante ha estado de lleno trabajando en su carrera musical y todo lo que esta implica, incluyendo presentaciones en vivo en diferentes ciudades de Colombia.