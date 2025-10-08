Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Raúl Ocampo habló del vacío que le dejó la muerte de Alejandra Villafañe: “estoy tratando de honrarla”

En MasterChef, Raúl Ocampo abrió su corazón para hablar de Alejandra Villafañe y de su ausencia.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Raúl Ocampo recuerda a Alejandra Villafañe en MasterChef
Raúl Ocampo conmovió en MasterChef al recordar a Alejandra Villafañe y el amor que compartieron. (Foto del Canal RCN)

En el capítulo 44 de MasterChef Celebrity, las celebridades compartieron con Claudia Bahamón y los televidentes los vacíos que han marcado su vida. Cuando llegó su turno, Raúl Ocampo habló del dolor que le dejó la partida de su novia, la actriz Alejandra Villafañe.

¿Qué dijo Raúl Ocampo sobre Alejandra Villafañe en MasterChef Celebrity?

Aunque junto a Jorge Enrique Abello publicó el libro La despedida, en el que narra ese difícil momento, Raúl suele ser muy reservado con su vida personal.

Raúl Ocampo recuerda a Alejandra Villafañe en MasterChef
Raúl Ocampo honra a Alejandra Villafañe en MasterChef. (Foto de Canal RCN)

En esta ocasión, a casi dos años de la partida de Alejandra, expresó que el proceso que vivió con la enfermedad de su pareja lo llevó a resignificarse y descubrir facetas de sí mismo que no conocía.

"Pasado un tiempo, lo sentí como un vacío porque lo que pasó conmigo fue que yo entré a cuidar a esa persona. Y cuando eres un cuidador, pasan muchas cosas por tu mente. En últimas, te atribuyes la responsabilidad de que la salud de esa persona depende de tus acciones", relató.

Agregó que, con el tiempo, entendió que "quizá, sin importar lo que hagas, el resultado será el que debe ser".

"Entonces tienes que volver a verte y decir: ‘¿Qué fue lo que realmente perdí?’. Y en mi caso, creo que gané muchas cosas: gané vivir un amor espectacular, reconocerme en mi mejor versión", añadió.

El actor concluyó diciendo que intenta llenar ese vacío honrando a Alejandra como "la persona que me hizo descubrirme en mi mejor etapa".

Claudia Bahamón tomó por sorpresa a Raúl Ocampo con inesperada propuesta
La inesperada propuesta que recibió Raúl Ocampo de Claudia Bahamón. (Foto Canal RCN).

¿Cuándo y de qué murió Alejandra Villafañe, la novia de Raúl Ocampo?

El 21 de octubre de 2023, el mundo del entretenimiento en Colombia lamentó la muerte de Alejandra Villafañe, reconocida actriz que luchaba contra un agresivo cáncer.

La actriz, de 34 años, había iniciado los tratamientos médicos indicados, pero su cuerpo no resistió. Su historia conmovió profundamente a millones de personas que siguieron su proceso con mensajes de apoyo y cariño.

Con estas historias, inició el capítulo 44 de MasterChef Celebrity y un nuevo ciclo tras la salida de Mario Alberto Yepes. Bajo la consigna de cocinar inspirados en sus “vacíos”, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Patricia Grisales, Valentina Taguado y Raúl Ocampo compartieron vivencias personales que conmovieron tanto al jurado como a los televidentes.

