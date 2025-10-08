Andrea Valdiri corre bajo la lluvia para atrapar un sapo que interrumpió su baile con Adhara

Andrea Valdirisubió un tierno video junto a su hija menor, Adhara, en el que comenzaron bailando juntas. La pequeña intentaba seguir los pasos de su mamá, hasta que su coreografía fue interrumpida por un inesperado visitante.

¿Qué le pidió Adhara a Andrea Valdiri cuando vieron un sapo afuera de su casa?

Mientras bailaban, un sapo saltó y se golpeó contra la puerta de vidrio del gimnasio de la casa en Barranquilla.

Lo que empezó como un tierno baile entre Andrea Valdiri y Adhara terminó con la captura de un sapo bajo la lluvia. (Foto de Canal RCN e imagen de Freepik)

"¿Será que está loco?", dijo Adhara, después de que Andrea comentara que el animal parecía agresivo.

Lo curioso fue que la niña le pidió a su madre que lo atrapara. En ese momento caía un fuerte aguacero, pero eso no detuvo a Valdiri: salió corriendo, se mojó y atrapó al anfibio.

Ni Andrea ni su hija le tienen miedo a estos animales, pues al parecer es común encontrarlos en la zona. "Todo lo que hace una madre por su hija”, dijo la bailarina mientras sostenía el sapo, antes de dejarlo libre en el agua.

¿Andrea Valdiri besó a un sapo?

No es la primera vez que Valdiri protagoniza una escena con un sapo. Antes de que oficializara su relación con el empresario Juan David Sepúlveda, vio un sapo en su piscina.

Andrea Valdiri mostró cómo es su relación su actual suegro. (Foto Canal RCN)

Primero lo sacó y lo liberó, pero luego bromeó diciendo que tal vez había dejado ir al hombre de su vida, como en los cuentos de hadas. Entonces lo buscó y le dio un beso, esperando que se convirtiera en su “príncipe azul”.

Siguiendo con su humor, publicó un video con cara de acontecida diciendo: “Bueno Machi, una vez más creyendo en el amor”. El momento se hizo viral y sus seguidores se divirtieron con la ocurrencia de la barranquillera.

¿Cuántos años tiene Andrea Valdiri?

En julio de 2025, Valdiri celebró sus 34 años con varios festejos. En sus publicaciones dejó ver que su relación con Sepúlveda atraviesa un gran momento y que está feliz en esta etapa de su vida.

Además, continúa preparándose físicamente para el encuentro de boxeo contra Yina Calderón. Aunque algunos aún lo ponen en duda, ambas creadoras de contenido aceptaron enfrentarse en un ring, en lo que muchos anticipan será la pelea del año en Colombia.