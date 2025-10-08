Isabella Ladera insinúa que Isander Pérez no responde por los gastos de su hija: “Papá de Instagram”

Isabella Ladera respondió algunas dudas de sus seguidores, quienes suelen preguntarle por sus exparejas, especialmente por Beéle e Isander Pérez, padre de su pequeña Mía. En esta ocasión, la conversación se centró en Pérez y en si responde económicamente por los gastos de su hija.

¿Isander Pérez responde económicamente por su hija con Isabella Ladera?

La modelo y empresaria venezolana se ha caracterizado por responder de manera directa, aunque sin exponer detalles íntimos de su vida personal.

Isabella Ladera habla de Isander Pérez, la manutención de su hija y un posible proceso legal. (Foto de AFP)

Un seguidor le preguntó a Isabella si Isander ya pagaba el colegio de la niña. Ella respondió que era mejor consultarle directamente a él: “Pregúntale lo último que pasó, cómo resolvió y cómo me respondió”, escribió.

Eso no fue todo. Otra persona le preguntó: “¿No te da rabia ver cómo el papá de Mía aparenta ser gran padre?”. Con un filtro de gato muy popular, Isabella dijo que siempre había sido clara al afirmar que Isander era un “papá de Instagram”:

“… tarde o temprano se darían cuenta. Ni si supieran, no son en vano”, agregó.

Hace algunas semanas, Isabella insinuó que tiene un proceso legal en contra del papá de su hija. Aunque no dio detalles, muchos creen que está relacionado con temas económicos. En otra ocasión, cuando le consultaron por qué no respondía a los comentarios de Pérez, contestó que no le interesaba y que lo vería en la Corte.

Isabella Ladera reveló condición para salir con un hombre. Foto | Giorgio VIERA.

¿Por qué se separaron Isabella Ladera e Isander Pérez?

A mediados de 2024 se conoció que Isander Pérez e Isabella Ladera habían terminado su relación después de varios años. En su momento, se insinuó que un tercero podría haber sido el motivo.

Algunos rumores señalaban que Beéle e Isabella habrían comenzado a salir antes de que cada uno terminara su relación con Camila Rodríguez e Isander Pérez, aunque existen varias versiones de esta historia.

Lo cierto es que Isabella e Isander ya presentaban diferencias relacionadas con la crianza de su hija y, posiblemente, problemas económicos. Con las declaraciones de este domingo 10 de agosto, queda claro que las diferencias entre ambos no se han superado y que los desacuerdos sobre el sostenimiento y la crianza de Mía continúan.