Aida Victoria aclaró qué piensa del parecido entre su hijo y el del agropecuario

Aida Victoria Merlano respondió a quienes le mencionan el parecido de su hijo con el de su expareja, el agropecuario.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Aida Victoria rompe el silencio sobre el parecido de su hijo con el agropecuario
Aida Victoria aclara qué piensa del parecido de su hijo con el agropecuario. (Foto Canal RCN).

Aida Victoria Merlano hizo frente a los constantes comentarios que recibe en redes sociales sobre el parecido de su pequeño hijo Emiliano con el de su expareja sentimental, Juan David Tejada, mejor conocido en redes sociales como el ‘agropecuario’.

¿Qué piensa Aida Victoria Merlano del parecido entre su hijo y el agropecuario?

Desde que Aida Victoria Merlano enseñó el rostro de su pequeño hijo Emiliano internautas comenzaron a mencionar en redes sociales el gran parecido del menor con Juan David Tejada, padre del menor y expareja de la reconocida influenciadora.

Aida Victoria Merlano se casó
Aida Victoria Merlano se casó con Juan David Tejada/Canal RCN

Aunque la creadora de contenido no se había pronunciado al respecto, en la noche de este miércoles 19 de noviembre decidió revelar lo que opinaba de estos comentarios relacionado a su pequeño bebé.

Y es que lejos de molestarse, Aida Victoria Merlano se mostró orgullosa del físico del menor y reveló su punto de vista de manera contundente frente a quienes hacían el comparativo de manera negativa.

Reacciones a polémica de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada
Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada tienen fuerte rifirrafe. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Por tal razón, con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Aida Victoria Merlano mencionó que preocupada estaría en donde su bebé se pareciera a alguien que no fuera su papá o ella. Así mismo dejó claro que, aunque tenía los genes del hombre, la educación no seria la misma.

"Nena, yo me atacaría si tú le encontraras parecido al hijo mío con el marido tuyo. Es que cuando tú dices: ese niño es igualito a su papá y crees que me ofendes; el donante te da los genes, la educación la pones tú. Cosas en las que no me he equivocado: en elegirle los genes al hijo mío"

¿Quién es Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano y padre de su hijo?

Vale la pena recordar que Juan David Tejada es un reconocido empresario colombiano, conocido en redes sociales como el ‘agropecuario’. Este apodo surgió tras su relación sentimental con Aida Victoria Merlano, que le dio mayor visibilidad en el mundo digital. Tejada tiene un gran interés en la ganadería y los caballos de paso fino, pasión que comparte en sus publicaciones y que le ha valido el título de ‘agropecuario’.

