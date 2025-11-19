Nicki Nicole rompió en llanto al cantar “Vivo por ella” con Andrea Bocelli

Durante el concierto de Andrea Bocelli en Buenos Aires, el artista invitó a Nicki Nicole a interpretar el icónico tema “Vivo por ella” ante miles de espectadores y ella terminó entre lágrimas tras compartir escenario con una de las voces más influyentes del mundo.

¿Cómo se dio el encuentro entre Nicki Nicole y Andrea Bocelli?

Andrea Bocelli reunió a un público multitudinario en el marco de su gira por Argentina. En medio del espectáculo, sorprendió a todos al presentar a Nicki Nicole, quien apareció con un elegante vestido negro brillante para asumir el reto de interpretar uno de los clásicos más queridos de la música contemporánea.

La presentación generó una ola de emoción en el público y en la propia Nicki, que no pudo evitar quebrarse en llanto en pleno escenario mientras sostenía una de las notas finales.

¿Qué dijo Nicki Nicole después de esta presentación especial?

Tras bajar del escenario, Nicki Nicole recurrió a sus redes sociales para compartir sus sentimientos sobre el momento que acababa de vivir y describió la experiencia como “la mejor noche de mi vida”, dejando claro que cantar junto al tenor italiano marcó un antes y un después en su camino artístico.

Nicki Nicole vivió una de las noches más emocionantes de su carrera al cantar “Vivo por ella” junto a Andrea Bocelli en Buenos Aires. (Foto de Rodrigo Varela /AFP )

También publicó fragmentos del video de la presentación, donde se observa la intensidad emocional del instante, la cantante aprovechó para expresar gratitud por las oportunidades profesionales que está atravesando y por el apoyo del público argentino, que ha acompañado cada paso de su trayectoria.

¿Quién es Nicki Nicole y por qué este momento es tan importante para su carrera?

Nicki Nicole ha tenido un ascenso ha sido constante, fusionando trap, R&B, pop y reguetón en una propuesta versátil que la ha llevado a colaborar con artistas internacionales de gran reconocimiento.

Nicki Nicole fue invitada por Andrea Bocelli a interpretar “Vivo por ella” en el Hipódromo de San Isidro ante miles de espectadores. (Foto: Suzanne Cordeiro / AFP)

Y presentarse junto a Andrea Bocelli no solo consolida su proyección global, sino que también la acerca a audiencias que trascienden los géneros urbanos, por lo que esta no fue solo una colaboración, sino una celebración de todo lo que ha construido.