Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Nicki Nicole rompió en llanto al cantar “Vivo por ella” con Andrea Bocelli

Nicki Nicole vivió una noche histórica al cantar “Vivo por ella” con Andrea Bocelli en Buenos Aires, momento que la llevó al llanto por la emoción.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Nicki Nicole vivió una de las noches más emocionantes de su carrera al cantar “Vivo por ella” junto a Andrea Bocelli en Buenos Aires.
Nicki Nicole vivió una de las noches más emocionantes de su carrera al cantar “Vivo por ella” junto a Andrea Bocelli en Buenos Aires. Foto AFP/ Rodrigo Varela/ SUZANNE CORDEIRO

Durante el concierto de Andrea Bocelli en Buenos Aires, el artista invitó a Nicki Nicole a interpretar el icónico tema “Vivo por ella” ante miles de espectadores y ella terminó entre lágrimas tras compartir escenario con una de las voces más influyentes del mundo.

Artículos relacionados

¿Cómo se dio el encuentro entre Nicki Nicole y Andrea Bocelli?

Andrea Bocelli reunió a un público multitudinario en el marco de su gira por Argentina. En medio del espectáculo, sorprendió a todos al presentar a Nicki Nicole, quien apareció con un elegante vestido negro brillante para asumir el reto de interpretar uno de los clásicos más queridos de la música contemporánea.

La presentación generó una ola de emoción en el público y en la propia Nicki, que no pudo evitar quebrarse en llanto en pleno escenario mientras sostenía una de las notas finales.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Nicki Nicole después de esta presentación especial?

Tras bajar del escenario, Nicki Nicole recurrió a sus redes sociales para compartir sus sentimientos sobre el momento que acababa de vivir y describió la experiencia como “la mejor noche de mi vida”, dejando claro que cantar junto al tenor italiano marcó un antes y un después en su camino artístico.

Nicki Nicole
Nicki Nicole vivió una de las noches más emocionantes de su carrera al cantar “Vivo por ella” junto a Andrea Bocelli en Buenos Aires. (Foto de Rodrigo Varela /AFP )

También publicó fragmentos del video de la presentación, donde se observa la intensidad emocional del instante, la cantante aprovechó para expresar gratitud por las oportunidades profesionales que está atravesando y por el apoyo del público argentino, que ha acompañado cada paso de su trayectoria.

Artículos relacionados

¿Quién es Nicki Nicole y por qué este momento es tan importante para su carrera?

Nicki Nicole ha tenido un ascenso ha sido constante, fusionando trap, R&B, pop y reguetón en una propuesta versátil que la ha llevado a colaborar con artistas internacionales de gran reconocimiento.

Nicki Nicole fue invitada por Andrea Bocelli a interpretar “Vivo por ella” en el Hipódromo de San Isidro ante miles de espectadores.
Nicki Nicole fue invitada por Andrea Bocelli a interpretar “Vivo por ella” en el Hipódromo de San Isidro ante miles de espectadores. (Foto: Suzanne Cordeiro / AFP)

Y presentarse junto a Andrea Bocelli no solo consolida su proyección global, sino que también la acerca a audiencias que trascienden los géneros urbanos, por lo que esta no fue solo una colaboración, sino una celebración de todo lo que ha construido.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Karina García lanzó canción con Yina como protagonista Karina García

Karina García lanzó su primera canción y Yina Calderón es la protagonista del video

Karina García sorprende con su primera canción grabada en La mansión de Luinny con Yina Calderón como protagonista.

Altafulla y Diomedes Díaz Altafulla

Altafulla divierte tras video junto a la estatua de Diomedes Díaz: le recuerdan a Karina

El artista Altafulla reveló curioso video y sus fanáticos le recordaron comparación que hacía Karina García.

Maluma y Westcol se conocen Maluma

Maluma revela cuáles son sus creencias y su faceta espiritual más profunda

Maluma abrió su corazón para hablar de su fe, su búsqueda espiritual y las enseñanzas que quiere transmitirle a su hija, mostrando una faceta más íntima y profunda.

Lo más superlike

La Segura enamora con la decoración especial para la primera navidad de su pequeño Lucca La Segura

La Segura encantó al mostrar la decoración de la primera navidad de su hijo Lucca

La Segura sorprendió al mostrar un adelanto de cómo decorará la primera navidad de su hijo Lucca.

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi no aguantó más y se defendió de los que la tildan de "afortunada" en MasterChef

En pleno concierto en Estados Unidos, Ángela Aguilar le hizo un reclamo a Christian Nodal Christian Nodal

Christian Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso de Latin Grammy

Suraj Chavan, apodado el “Justin Bieber de la India” Justin Bieber

Él es Suraj Chavan, el “Justin Bieber de la India” que enloquece a las fans por una foto a su lado

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?