Así lucía Yaya Muñoz cuando fue Miss Tolima y recibió críticas por su color de piel

Su paso como Miss Tolima estuvo marcado por críticas hacia su piel, pero esas cicatrices emocionales impulsaron la fortaleza con la que hoy brilla en televisión.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yaya Muñoz sorprendió a desempolvar foto suya de años atrás
Así lucía Yaya Muñoz antes de ser famosa. (Foto Canal RCN)

La trayectoria de Yaya Muñoz, hoy una de las figuras más comentadas de La casa de los famosos Colombia 2025, tiene un capítulo poco conocido que marcó su vida personal y profesional.

En 2015, participó como Miss Tolima en un reconocido certamen, una experiencia que la impulsó, pero también la llevó a vivir momentos que pusieron a prueba su seguridad y su fortaleza emocional.

¿Qué experiencias vivió Yaya Muñoz como Miss Tolima en 2015?

El acné, que por esos años afectaba notablemente su rostro, se convirtió en un tema de conversación entre medios, espectadores y otras aspirantes, situación que la dejó con aprendizajes profundos sobre autoestima.

Aunque para la prensa no aparecía entre las favoritas, sorprendió al entrar al grupo de finalistas gracias a su desempeño en las diferentes etapas del certamen.

 

Sin embargo, este logro también estuvo acompañado de comentarios malintencionados por parte de algunas concursantes, quienes se referían a su piel de manera hiriente.

Yaya relató que esos años fueron especialmente complejos, pues no contaba con los tratamientos que luego le ayudarían a mejorar su condición dermatológica y la crítica constante se trasladó también a redes sociales cuando más adelante participó en un reality de pruebas físicas, donde su apariencia volvió a ser objeto de debate.

¿Por qué Yaya Muñoz tiene una contextura tan atlética?

Otro de los aspectos que solía generar comentarios era su figura fuerte y musculosa, el resultado de una vida entera vinculada al deporte pues perteneció a la Liga de Natación del Tolima y también practicó boxeo, crossfit y parkour desde muy joven.

Yaya Muñoz posando a la cámara.
La historia poco conocida de cuando Yaya enfrentó burlas por su piel en 2015 y aun así llegó a las finalistas. Foto | Canal RCN.

Su padre soñaba con verla competir internacionalmente y, aunque su camino tomó una ruta diferente, esa base deportiva moldeó su espalda amplia y la fuerza corporal que aún se distingue en ella.

¿Qué impulsa hoy a Yaya Muñoz en el mundo digital?

A pesar de los obstáculos del pasado, Yaya se ha convertido en una figura inspiradora dentro de las redes sociales, su actitud, su personalidad directa y la forma en la que habla de sus experiencias la han conectado con miles de seguidores.

Yaya Muñoz en el after de La casa de los famosos Colombia 2025.
En 2015, Yaya Muñoz representó al Tolima en Señorita Colombia y enfrentó comentarios hirientes sobre su piel. Foto | Canal RCN.

Y aunque su historia como Miss Tolima dejó cicatrices, también construyó la determinación que hoy la convierte en una de las creadoras de contenido más queridas del momento.

