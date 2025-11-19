Él es Suraj Chavan, el “Justin Bieber de la India” que enloquece a las fans por una foto a su lado

Suraj Chavan, originario de la aldea de Modhave en Baramati, se ha transformado en un fenómeno nacional en India. Desde sus inicios creando videos en marathi hasta ganar un reality show, su historia muestra cómo la popularidad digital puede cambiar la vida de un joven talento.

¿Quién es Suraj Chavan, el Justin Bieber de la India?

Suraj Chavan nació en Modhave, Baramati, y quedó huérfano siendo niño. Desde temprana edad asumió la responsabilidad de cuidar a sus cinco hermanas, y fue a través de las redes sociales que encontró una salida creativa y profesional.

Empezó compartiendo videos cortos mediante los cuales mostraba su estilo juvenil, su manera de expresarse y su cercanía con la audiencia, combinando humor, gestos y situaciones cotidianas que muchos jóvenes podían reconocer. Esta mezcla de elementos le permitió no solo captar la atención de los usuarios, sino también construir una conexión auténtica con ellos.



Su participación en el reality show Bigg Boss Marathi fue un punto decisivo: ganó la quinta temporada, consolidándose como celebridad televisiva y expandiendo su alcance más allá de redes sociales. Hoy, cada aparición pública suya genera grandes expectativas, con jóvenes haciendo fila solo para verlo o tomarse una foto.

¿Por qué a Suraj Chavan lo llaman el “Justin Bieber de la India”?

El apodo surge por la reacción de sus fans, que aseguran que genera una emoción similar a la que provocaba Justin Bieber entre jóvenes a principios de la década de 2010. Además, su peinado y estilo juvenil recuerdan al cantante canadiense en sus primeros años de fama.

Suraj Chavan genera una emoción similar a la que provocaba Justin Bieber / (Foto de Freepik)

El fenómeno ha trascendido en redes sociales, donde Suraj acumula millones de seguidores. Sus publicaciones, desde saludos en un vehículo descapotable hasta videos cortos mostrando su día a día, se viralizan rápidamente y originan comentarios de admiración y entusiasmo por parte de los internautas.

¿Qué impacto ha tenido el “Justin Bieber de la India”?

Gracias a su popularidad, Suraj Chavan ha sido considerado por medios y fans como el “Justin Bieber de la India” o el “Brad Pitt de la India”. Su fama no solo se limita a redes sociales; ha participado en películas y se ha convertido en una figura influyente en televisión y medios digitales.

Suraj Chavan ha sido considerado como el “Brad Pitt de la India” o el “Justin Bieber de la India” / (Fotos de AFP)

Las comparaciones de Suraj Chavan con figuras internacionales han generado múltiples reacciones entre fans e internautas, quienes no dejan de comentar cada aparición y publicación del joven. Estas opiniones reflejan tanto admiración como sorpresa ante el fenómeno que se ha formado en torno a él, consolidando su fama y mostrando su crecimiento en redes sociales.