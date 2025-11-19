Miss Universo 2025: ¿dónde ver la gala final y la presentación decisiva de Vanessa Pulgarín?
Colombia se prepara para la coronación de Miss Universo y la participación de Vanessa Pulgarín. ¡Te contamos dónde ver la gala!
¡Falta poco para conocer a la nueva Miss Universo 2025! Los preparativos comenzaron hace más de dos semanas donde sigue brillando nuestra Miss Universe Colombia, Vanessa Pulgarín.
¿Cómo seguir la gala de Miss Universo 2025 desde Colombia?
La gala de coronación de Miss Universo 2025 se llevará a cabo en Tailandia el 21 de noviembre. Debido a la diferencia horaria de doce horas con Colombia, la transmisión en vivo se podrá seguir el 20 de noviembre a partir de las 8:00 p. m. por Canal RCN y por la app del Canal.
Durante esta ceremonia se definirá quién será la ganadora del certamen y quién recibirá la banda y la corona entre las concursantes más destacadas del mundo.
Pero antes en la preliminar, cada participante tuvo la oportunidad de mostrar su desempeño escénico frente a los jueces, presentándose en traje de playa y vestido de noche.
Este evento permite a las candidatas ensayar y coordinar cada detalle para la noche final, y es uno de los momentos más esperados por los seguidores de los concursos de belleza internacionales.
Los espectadores colombianos tienen varias alternativas para seguir la transmisión. El canal oficial de YouTube de Miss Universe ofrece el evento en vivo, así como grabaciones de desfiles preliminares de ediciones anteriores, que permiten comparar a las candidatas y analizar tendencias de moda y desempeño.
¿Qué esperar de la final y la participación de Vanessa Pulgarín?
Vanessa Pulgarín, representante de Colombia, ha captado la atención del público durante sus recientes presentaciones, uno de ellos, el traje de serpiente llamó la atención de todos.
Su vestuario estuvo inspirado en la leyenda del Dorado, con un peto dorado que reproduce figuras precolombinas, falda, corona bañada en oro y elementos en los brazos que rinden homenaje a la cultura indígena.
Aunque no fue el traje más llamativo de la historia colombiana en el concurso, su desempeño y figura destacaron frente a su fanaticada.
Recientemente ante los jurados de la preliminar mostró su traje de gala y traje de playa en la que se destacó como una de las favoritas del público, sin embargo, falta esperar sí logró impresionar a los jurados del certamen y pueda llevarse la tan anhelada mundial.
