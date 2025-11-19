Muere joven estrella de TikTok a los 21 años en Florida: “Descansa hermosa Girlalala”

Maurice Harrison, conocida en TikTok como Girlalala, perdió la vida a los 21 años el pasado 14 de noviembre en Lauderdale Lakes, Florida, dejando consternada a su comunidad de seguidores y familiares.

Artículos relacionados Viral Mueren las gemelas Alice y Ellen Kessler: querían morir juntas

¿De qué murió la estrella de TikTok Maurice Harrison?

La Oficina del Sheriff de Broward informó que Harrison fue hallada con graves heridas de bala mientras se encontraba en el asiento del pasajero de un vehículo.

De inmediato fue trasladada a un centro médico local cerca de las 7 p.m., sin embargo, al ingresar al hospital fue declarada fallecida tras las graves heridas que presentaba.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León reapareció en redes tras fractura en su pie: aclaró rumores de amputación

Harrison quien era reconocida por sus seguidores tras compartir tutoriales de belleza y publicaba su trabajo como estilista en Pompano Beach.

La estilista y tiktoker tenía una gran audiencia en redes sociales, su cuenta de TikTok superaba los 235 mil seguidores y su Instagram más de 41 mil.

Tras el trágico evento la red social en Tiktok de Girlalala fue desactivada, dejando a sus miles de seguidores consternados tras conocerse la noticia, y comentando en su Instagram con mensajes de tristeza y apoyo a su familia.

Joven creadora de contenido en TikTok fallece, dejando consternada a su comunidad. (Foto: Freepik)

¿Qué ocurrió durante el incidente que involucró a Girlalala?

Según medios locales confirmaron que hubo un arresto a una persona señalado como sospechoso del incidente, se realizó el mismo día.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se pronunció tras las polémicas declaraciones de Alejandro Riaño: “Me duele tanto”

Los informes oficiales indican que Harrison y esta persona al parecer sostuvieron una discusión dentro del vehículo, que terminó con Harrison herida.

Asimismo, la versión de las autoridades, la persona detenida por el hecho sería su pareja desde hace varios años. Actualmente, está detenido sin derecho a fianza mientras continúa la investigación.

Tras conocerse la noticia, la familia abrió una cuenta en una pagina especial para recaudar fondos para los gastos funerarios, que a tan solo pocos días logró una gran suma importante.

En donde no solo la comunidad puso su granito de arena, sino que además de personalidades famosas como rapera JT, quien además expresó en su Instagram: "Descansa hermosa Girlalala. Tu energía y humor serán extrañados".

La familia de Harrison también compartió un mensaje en la página de la campaña: "Agradecemos cada pensamiento amable, oración y gesto de apoyo durante este momento difícil".