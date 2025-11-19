¿Hijo de Shakira se parece a Justin Bieber?, esta es la comparación de los fans de la artista

La cantante barranquillera, Shakira , es una de las artistas más queridas por los colombianos, pues ella, junto a su talento, crecieron ante los ojos de todo un país que todavía le muestra su apoyo, posicionándola como una de las figuras públicas más emblemáticas.

La artista ha sido noticia y tendencia en redes sociales en repetidas ocasiones no solo por su música, sino también por sus dilemas familiares, sin embargo, esto no le ha restado apoyo de sus compatriotas y otros fans del mundo.

¿Quiénes son los hijos de Shakira?

Shakira tuvo dos hijos con su expareja, el futbolista Gerard Piqué , con quien protagonizó una polémica separación.

Pese, a que al parecer la relación de la cantante y el español no terminó muy bien, de su amor nació Milán Piqué Mebarak , quien llegó al mundo el 22 de enero de 2013 en Barcelona y, por último, nació Sasha Piqué Mebarak el 29 de enero de 2015.

Los dos pequeños se conocen por la buena relación que tiene con su madre, ya que ninguno se pierde los momentos más importantes de Shakira, pues han estado junto a ella en la gira más reciente en todo el mundo y también en los otros eventos en los que ella ha ayudado.

Hijo de Shakira roba miradas por estilo similar al de Bieber. (AFP/Apu GOMES)

¿Cómo es la relación de Shakira con sus hijos?

Mencionado anteriormente, la cantante ha contado con la bendición de tener a dos personas que la acompañan a todo lado y, además, la apoyan en sus proyectos, ya que se sabe que Milán fue quien le sugirió a Shakira que colaborara con Bizarrap para la sesión #53.

Por su lado, Sasha apoyó a su madre con el diseño gráfico para la canción 'Monotonía', creando arte desde su iPad.

Así mismo, los dos niños hicieron parte del proyecto Let It Beat, en el álbum “All For You de la cantante; Sasha participando con su voz y Milán tocando el piano, ya que ambos han mostrado interés por la música.

¿Por qué comparan a uno de los dos hijos de Shakira con Justin Bieber?

En redes sociales ha circulado una foto de Milán, quien acompañó a Shakira en La alfombra roja del lanzamiento de Zootopia, película en la que la barranquillera prestó su voz para uno de los personajes.

Comparan a Milán con ustin Bieber. (AFP/Apu GOMES)

De acuerdo con los seguidores de la cantante, el pequeño de 12 años se parece a Justin Bieber cuando apenas el artista estaba comenzando a hacerse famosos y, de hecho, dicen que puede ser mucho más atractivo que el cantante.

En la foto se ve a Milán con el mismo porte que Bieber y hasta con el mismo peinado, por eso nació dicha comparación.