Seguidoras que visitaron a Yina en La mansión de Luinny, le hablaron como Melissa Gate

La mansión de Luinny es el el reality de la vida en vivo que se lleva a cabo en República Dominicana, en donde dos colombianas están participando, pues Yina Calderón y Karina García volvieron a convivir juntas tras La casa de los famosos Colombia 2025.

Desde que inició el reality, ambas mujeres han sido las más votadas y mencionadas en las redes sociales debido a cómo ha sido su convivencia en la mansión, ya que han sido las participantes más polémicas, quienes han protagonizado diferencias y momentos incómodos.

¿Cómo ha sido la convivencia de Yina Calderón en La mansión de Luinny?

La empresaria de fajas dejó claro desde un inició que ella llegaría a La mansión de Luinny para hacer bien su trabajo y crear contenido, por eso, desde los primeros minutos que ingresó al que sería su hogar por 32 días, ya se estaba enfrentando a una de sus compañeras.

Así mismo, también tuvo conflicto con Karina García, pero esto solo ocurrió durante los primeros días de su convivencia en República Dominicana, ya que ambas bajaron la guardia y tratan de no dirigirse las palabras, aunque Calderón le ha confesado a su examiga que la quiere.

Por otro lado, Yina estuvo a punto de ser expulsada de La mansión de Luinny luego de arremeter en contra de una de sus compañeras, a quien tiró a la piscina, sin embargo, sus compañeros votaron para que la colombiana no saliera de la competencia.

Seguidoras de Yina Calderón hablan comio Melissa Gate. (Foto: Canal RCN)

Fans de Yina Calderón llegaron a la mansión de Luinny para visitarla

En las últimas horas de este miércoles 19 de noviembre, en redes sociales han circulado videos de las fanáticas de Yina Calderón que viajaron desde Colombia a República Dominicana para visitar a Yina Calderón.

Las dos mujeres que llegaron con flores para la empresaria de fajas, le dieron una gran sorpresa tras salir de un país a otro solo por visitarla, sin embargo, hubo un pequeño detalle de las visitantes que generaron reacciones en internet.

¿Cómo imitaron las fans de Yina Calderón a Melissa Gate?

En medio de su conversación en La mansión de Luinny, las fans de Yina estaban contándole que ya se habían conocido, al parecer en un chiva en Colombia, todo indicaría que habían coincidido en el mismo lugar.

Cuando calderón les preguntó afirmando lo que ellas dijeron, una de ellas respondió “claro”, con el tono y el mismo cantico que usa Melissa Gate al usar esta palabra, precisamente eso generó comentarios en redes, quienes no quisieron pasar por alto que los seguidores de Yina también lo son de la paisa.