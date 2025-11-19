Hijo de Kevin Roldán y Lina Arroyave fue sometido a cirugía para poder caminar
Lina Arroyave reveló los complejos procedimientos que le hicieron a su hijo para que pueda caminar a sus 10 años.
Lina Arroyave compartió recientemente unos videos en los que reveló los procedimientos médicos que le hicieron a su hijo Mathías, fruto de su relación con Kevin Roldán.
¿Cuáles cirugías le hicieron al hijo de Lina Arroyave y Kevin Roldán?
La influenciadora Lina Arroyave, es reconocida por su presencia en redes sociales y en la farándula colombiana por su pasada relación con el reguetonero caleño.
La modelo e influenciadora compartió la situación que vive con su hijo en donde dejó ver los diferentes procedimientos que le realizaron en sus piernas para que pueda caminar a sus 10 años.
Nos van a quitar lo yesos el día de hoy, te amo.
Lina dejó ver a su hijo con unos yesos en sus piernas mientras lo movilizaban en una silla de ruedas por un centro médico.
La influenciadora aseguró que estaba superando una parte del proceso en el llevaban un gran tiempo para que su hijo pudiese caminar y estarse de pie sin problemas.
¿Qué reveló Lina Arroyave del procedimiento médico que le hicieron a su hijo?
La influenciadora reveló que a su hijo le hicieron varios procedimientos como por ejemplo una cirugía en los pies y en sus tendones.
Le operaron los pies, estiramiento de tendones, hoy le retiraron los yesos, le pusieron botas, mucha terapia y a caminar, caminar, para que logre quedarse caminando por siempre.
Lina Arroyave aseguró que tras el retiro de los yesos que tenía su hijo, Mathías tenía que seguir un proceso arduo para poder caminar por sí mismo.
De aquí en adelante Mathi tiene que caminar y estar mucho de pie. Con ayuda de Dios vamos lográndolo.
La influenciadora expresó que para ella no ha sido fácil todo lo que ha vivido con su hijo, pero que el amor de madre la ha hecho tomar fuerza y paciencia.
¿Qué enfermedad tienen el hijo de Lina Arroyave y Kevin Roldán?
Lina Arroyave y Kevin Roldán sostuvieron una relación por varios que dio bastante de qué hablar en la farándula nacional.
Sin embargo, tras el nacimiento de su hijo Mathías, la pareja terminó su relación sin dar mayor explicación de las causas.
Tras su ruptura la creadora de contenido y el cantante empezaron todo un proceso legal por su hijo y más por un tema de salud que le descubrieron, aunque aseguran que es una inexplicable enfermedad, esta lo ha obligado a tenerlo en diferentes tratamientos y procedimientos.
Solo Dios sabe qué es, porque hasta el momento nosotros no. Él siempre ha convulsionado mucho. Expresó Lina años atrás.