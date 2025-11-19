Karina García lanzó su primera canción y Yina Calderón es la protagonista del video

Karina García y Yina Calderón se han apoderado de las tendencias recientemente luego que saliera a la luz la primera canción de la modelo antioqueña.

¿Cuál es y cómo suena la primera canción de Karina García?

Karina García parece haber descubierto su don en la música en el reality internacional en el que participa, esto por motivación y ayuda de Luinny, creador del formato.

Los seguidores de este reality habían visto días atrás a la modelo antioqueña dar sus pinitos en la música grabando unos versos para una canción.

Canción que salió con su video oficial en la jornada del 19 de noviembre y que se llama "NORMAL", una colaboración entre Karina García, Chelsy, La Piry y Cristal.

Esta canción es el debut de Karina como artista y en esta canción dejó varias frases con pullas e indirectas para sus 'haters'.

Soy Karina garcia oficial, la única mami de medallo con doble l al final. Nadie me quita del primer lugar, Las económicas que aguanten, dice parte de la letra.

¿Cuál es el video oficial de la nueva canción de Karina García con Yina Calderón como protagonista?

Esta canción con ritmos urbanos y dominicanos tienen sorprendidos a los seguidores de Karina García, quienes pudieron conocer por primera vez su talento para cantar.

No obstante, algo que ha llamado la atención de la nueva canción de Karina García es la aparición de Yina Calderón, quien es una de las protagonistas del video.

La presencia de Yina Calderón en la primera canción de Karina García sorprendió a muchos por la aparente rivalidad que tienen ambas influenciadoras y más porque Yina se muestra feliz y sonriente en el video que podrás ver a continuación.

¿Qué reacciones ha dejado la canción de Karina García con Yina como protagonista?

Como era de esperarse este video oficial de la nueva canción de Karina García ha dejado un sinfín de reacciones.

Por un lado, algunos se han enfocado en el tema netamente musical, en donde aseguran que la antioqueña tiene bases y futuro en el tema musical si se propone a estudiar y trabajar su voz.

Por otra parte, la presencia de Yina en el video no ha pasado por desapercibido y hay diferentes versiones. Unos creen que es porque el video fue grabado en La mansión con otros de los participantes.

Sin embargo, algunos creen que podría ser un nuevo acercamiento a una posible reconciliación entre ambas influenciadoras.

Cabe resaltar que, días atrás Yina le pidió disculpas a Karina García por lo que le hizo en La casa de los famosos Colombia.

"Me encargué de hacerle la vida muy compleja a Karina en último mes, no la soporté más y me fui en contra (...) nos pasamos, porque no solamente fui yo, pero ya, pero sí estuvo muy fuerte, pido disculpas porque sí nos pasamos , la embarré".