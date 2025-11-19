Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Nació el hijo de Gregorio Pernía y Érika Rodríguez! Así lo anunciaron y mostraron su rostro

Gregorio Pernía y Érika Rodríguez compartieron la emocionante llegada de su hijo Gregorio Jr. con emotivo video.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Érika Rodríguez y Gregorio Pernía ya recibieron a su bebé
Érika Rodríguez y Gregorio Pernía conmueven con video en la llegada de su bebé. (Fotos AFP: Frazer Harrison y Freepik)

Gregorio Pernía y Erika Rodríguez anunciaron en la mañana del 19 de noviembre la llegada de su tercer hijo, a quien llamaron Gregorio Jr.

¿Cómo dieron la noticia del nacimiento de su hijo Gregorio Pernía y Erika Rodríguez?

Gregorio Pernía y Erika Rodríguez compartieron un emotivo video en donde dejaron ver unos instantes después del parto del bebé en donde se encontraban en la habitación junto a su hija mayor, Luna.

Gregorio Pernía, quien se encuentra haciendo el video observa con atención a su bebé y esposa, y lo único que dice es que ya está bebé Gregorio.

En el video se observa a Érika extenuada tras el trabajo de parto con el bebé en sus brazos tratando de calmar su llanto, algo que conmueve a su hija Luna, quien está a su lado y no puede aguantar las lágrimas.

El actor explicó que el bebé nació el 18 de noviembre luego de su llegada, ya que se encontraba cumpliendo con compromisos laborales.

Hoy damos gracias a Dios por el nacimiento de Gregorio bebé; nació ayer 18 de noviembre a las 7:45 de la mañana cinco horas después de mi llegada.

Nació hijo de Érika Rodríguez y Gregorio Pernía
Érika Rodríguez y Gregorio Pernía compartieron primeras imágenes de su bebé. (Foto Freepik)

El emotivo video con el que Gregorio Pernía y Erika Rodríguez presentaron a su bebé

El actor y su pareja se dejaron ver su felicidad gratitud por la llegada de su tercer bebé juntos, ya que siempre lo definieron con milagro de Dios, ya que hace 14 años habían recibido la noticia que no podían tener más bebés.

Gregorio Pernía junto al emotivo video contó toda la travesía que vivió mientras viajó desde Chile en donde se encontraba de gira para el parto de su esposa y lo que vivieron durante su nacimiento.

El exparticipante de MasterChef Celebrity aseguró que se sentía bendecido por haber podido presenciar el parto de su esposa junto a sus hijos Luna y Valentino, algo que los marcó de por vida.

Un momento que jamás borrarán de sus mentes y de sus corazones.

Asimismo, Gregorio aprovechó para reconocer el trabajo y esfuerzo de su esposa, a quien le agradeció por darle un bebé tan perfecto.

Un momento inolvidable; a mi esposa Érika, gracias por este bebe tan hermoso y sano te amo.

¿Qué reacciones ha dejado el nacimiento del hijo de Gregorio Pernía y Érika Rodríguez?

El actor aprovechó su mensaje para agradecer a todas las personas que desde que anunciaron su embarazo a mediados de abril los apoyaron y les desearon lo mejor.

Gracias a la familia y a todos siempre por estar pendiente por sus lindos mensajes y por los buenos deseos.

Como era de esperarse, el nacimiento de Gregorio Jr. ha provocado un sinfín de reacciones en redes sociales en donde muchos amigos, colegas y seguidores les han dejado mensajes de felicitaciones.

"Qué bendición ese bebé", "Un milagro de Dios", "Hermoso ese nene" o "Salió igualito a la mamá", fueron algunos de los comentarios que recibió la pareja tras el nacimiento de su hijo.

Érika Rodríguez y Gregorio Pernía ya tienen tres hijos
Érika Rodríguez y Gregorio Pernía felices con la llegada de su tercer hijo. (Foto Canal RCN)
