Danna García fue sorprendida por animal venenoso mientras dormía: todo quedó en video

La actriz Danna García sorprendió a sus seguidores recientemente al compartirles el susto que tuvo con un animal venenoso que la sorprendió mientras dormía.

¿Qué le pasó a la actriz Danna García con animal venenoso?

Danna García les compartió a sus seguidores lo que le pasó recientemente mientras descansaba.

La actriz les contó a sus seguidores los momentos de pánico que vivió cuando se encontraba durmiendo y sintió que algo le cayó en su torso.

Danna al sentir esto se despertó de inmediato y al abrir sus ojos se dio cuenta que tenía un venenoso escorpión de gran tamaño encima.

Estoy sin poder dormir porque me acaba de caer un escorpión del techo en el pecho.

¿Cómo reaccionó Danna García tras casi ser atacada por escorpión?

Según contó la actriz, su reacción fue de gran temor y sin pensarlo se quitó el animal venenoso de encima con un movimiento rápido.

De la nada lo veo, no sé cómo hice pero lo empujé y salió volando.

Danna García asegura que el gran susto que tuvo por poco la hace desmayarse y aunque al momento de grabar ese video se veía más tranquila, había llorado.

Casi me desmayo. La verdad me veo muy calmada, pero ya he gritado, llorado.

La actriz mostró en el video el gran tamaño de este animal venenoso, el cual la dejó en shock mientras descansaba.

¿Qué reacciones ha dejado el susto que vivió la actriz Danna García?

Como era de esperarse el susto que compartió la actriz Danna García no pasó por desapercibido en redes sociales.

El video compartido por la actriz generó gran preocupación entre sus seguidores e internautas, quienes expresaron su temor si les llegara a suceder algo parecido a lo de ella.

Asimismo, muchos le expresaron su tranquilidad por saber que solo fue un gran susto y que este animal venenoso no alcanzó a picarla, lo cual la hubiese obligado a irse por urgencias.