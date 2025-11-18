Paola Jara deja inesperado mensaje previo a dar a luz: "Dame calma para no rendirme"

Paola Jara sorprendió a sus seguidores en las últimas horas al compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales que genera expectativa sobre el nacimiento de su hija.

¿Ya nació la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Paola Jara y Jessi Uribe tienen a sus seguidores con ansias por el nacimiento de su hija Emilia, quien según ellos estaba programada para nacer a mediados/finales de noviembre.

La pareja de cantantes han ido aumentando la expectativa de sus seguidores en los últimos días con sus mensajes y publicaciones en redes.

Precisamente, en la mañana del 18 de noviembre la cantante sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje en el que dejó ver que está a horas de dar a luz y por eso, mostró su fe en este momento.

Amado Dios, gracias por regalarme este nuevo día. Hoy te entrego lo que soy, lo que siento y todo lo que tengo por vivir.

Paola Jara habló sobre su embarazo junto a su mamá. (Foto Canal RCN y Freepik)

¿Cuál fue el mensaje de Paola Jara que genera dudas sobre el nacimiento de su hija?

Paola Jara compartió una especie de oración en la que hizo énfasis en lo que viene sintiendo en estos días en los que está próxima a dar a luz.

Acompáñame en cada paso, en lo fácil y en lo difícil. Dame calma para no rendirme, fuerza para seguir y fe para confiar, aunque no entienda todo.

La artista aseguró que esta enfocada en este proceso para poder controlar todos los sentimientos que la invaden en donde la ansiedad y el miedo son protagonistas.

Ayúdame a soltar lo que no puedo controlar y a enfocarme en lo que sí depende de mí. Que no me gane la ansiedad ni el miedo... que me habite tu paz.

La cantante también expresó lo emocionada que está por la llegada de su bebé a su vida y lo que esto significará para ella y su pareja, Jessi Uribe.

Con este mensaje, la artista dejó claro que lo más probable es que Emilia esté llegando en esta semana de noviembre.

Confío en que todo se va a acomodar con el tiempo, porque tus planes son más sabios que mis expectativas. Hoy solo quiero vivir en paz, con fe, amor y contigo dentro de mí.

¿Qué reacciones ha dejado el mensaje de Paola Jara?

El mensaje de Paola Jara tiene emocionados a sus seguidores y ha provocado una ola de reacciones en diferentes páginas de entretenimiento.

Muchos le han expresado a la artista mensajes de ánimo en este momento en el que se prepara para la llegada de su bebé.

No obstante, algunos de sus seguidores creen que la artista ya dio a luz a su bebé y que está esperando el momento ideal para compartirle la noticia a sus seguidores.

Sin embargo, hasta el momento ni ella ni Jessi Uribe se han pronunciado para confirmar o negar la información.