Luis Alfonso mostró su faceta hogareña al hacerle unos arreglos a su casa: así quedó

Luis Alfonso compartió imágenes de su día de descanso arreglando su casa y jardín, mostrando su faceta hogareña.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Luis Alfonso sorprende al hacer arreglos de su hogar.
Luis Alfonso sorprendió a sus seguidores al hacer arreglos de su hogar. (Foto Canal RCN)

El cantante de música popular Luis Alfonso, mostró su lado más hogareño al hacer él mismo unos arreglos de su casa.

Luis Alfonso muestra las actividades.
Luis Alfonso muestra las actividades que realiza en sus días de descanso. (Foto Canal RCN)

¿Qué arreglos le hizo Luis Alfonso a su casa?

En estas fechas de vacaciones y descanso, el cantante aprovechó para hacerle unas modificaciones a su jardín.

Por medio de un video, el artista reveló que anda sembrando unas plantas y arreglando las demás matas que tiene.

En otra historia, Luis Alfonso confesó que es un amante de las plantas y mostró la gran cantidad que ya tiene en un preciado jardín.

Además, subió una fotografía junto a los familiares que le ayudaron, demostrando que es una actividad que disfruta con los suyos.

También habló de lo difícil que es esta actividad sin usar repelente para insectos, ya que los zancudos se aprovechan para picarlos.

Estas publicaciones las hizo el artista en su día de descanso en este mes, ya que tiene una agenda bastante apretada con conciertos en varios lugares de Boyacá, Cundinamarca y Antioquia.

“Día de jornal en la casita”, escribió Luis Alfonso en su publicación.

¿Cómo reaccionó Luis Alfonso con la serenata que le dio su hijo Agustín?

Hace un par de semanas, Luis Alfonso conmovió las redes sociales al subir un video donde su hijo menor Agustín le dio una emotiva serenata que lo llevó hasta las lágrimas.

El clip se hizo viral y enterneció a los seguidores del cantante, quienes destacaron la sensibilidad y el vínculo familiar que mostró en ese momento.

El artista ha demostrado que, más allá de los escenarios y la vida pública, disfruta de momentos sencillos y familiares.

Luis Alfonso deja ver que la unión y el trabajo en equipo son valores que también forman parte de su vida cotidiana.

El interés de Luis Alfonso por la jardinería no solo refleja un pasatiempo personal, sino también una tendencia creciente entre artistas que buscan actividades que les permitan desconectarse de la rutina y encontrar equilibrio emocional.

El contacto con la naturaleza, según especialistas, ayuda a reducir el estrés y fomenta la creatividad, aspectos fundamentales para quienes viven de la música y la exposición pública.

Luis Alfonso empezó el año con muchos eventos.
Luis Alfonso empezó el año con varias presentaciones por el país. (Foto Canal RCN)
