Cantante colombiana se hace viral por especial gesto con joven colombiano en el metro: esto hizo

En las últimas horas, varios internautas se han convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ver que reconocida cantante tuvo un especial gesto con un joven colombiano, quien se hizo tendencia hace unas semanas por un desafortunado hecho que vivió en Estados Unidos.

¿Quién es el cantante colombiano que vivió un desafortunado hecho hace semanas?

El nombre de Alejo Portela se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales al llevar en alto el nombre del vallenato a nivel internacional, en especial, por vivir en Nueva York, Estados Unidos.

Además, Alejo se ha destacado por llevar en alto el nombre del país al componer varias canciones de vallenato en el metro de Nueva York.

¿Cuál fue el incómodo momento que vivió el cantante colombiano? | Foto: Freepik

Así que el cantante y creador de contenido, compartió hace varias semanas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 186 mil seguidores, un video en el que expresó su tristeza al ver que un extraño sujeto se hizo viral al patearle su micrófono, mientras tocaba en el metro:

“Estoy triste muchachos, pero con la cabeza en alto”, agrego Alejo.

Sin duda, el cantante recibió comentarios positivos por parte de varios internautas, quienes expresaron que a pesar del incómodo momento por el que atravesó, no dejó de componer sus canciones.

¿Quién es la famosa cantante que se hizo viral tras cantar a Alejo Portela en el metro?

Sin duda, Juliana Velásquez se ha convertido en una de las cantantes colombianas más resonadas a través de las diferentes plataformas musicales por el éxito de varias de sus canciones.

¿Cuál fue el especial gesto que hizo Juliana Velásquez con el joven colombiano? | AFP: Carlos Alvarez

Por su parte, ha sido viral tras compartir a través de su cuenta oficial de TiKTok un video en el que asistió a Nueva York y recordó el incómodo momento que atravesó Alejo Portela:

“Hace unos meses me salió un video de un colombiano muy valiente en Nueva York cuando alguien le patió su micrófono al no quererlo oír cantar. Hoy estoy acá y gracias a la música vamos a cantar esta con él: ‘La colombiana’”, agregó Juliana.

En el video, se refleja la admiración que sintió Juliana con el cantante, brindándole todo su apoyo y, sin dudarlo, los asistentes presentes disfrutaron de un momento lleno de música y apoyo.