Ella es Erika Rodríguez, la esposa y madre del hijo recién nacido de Gregorio Pernía

Uno de los actores más reconocidos del país es Gregorio Pernía, quien está atravesando por un importante momento a nivel emocional tras el nacimiento de su tercer hijo fruto de su relación con Erika Rodríguez Farfán.

Sin duda, la noticia ha generado múltiples reacciones tras el emotivo video que compartió la pareja a través de sus redes sociales, mostrando varios detalles del nacimiento de su bebé.

¿Quién es Erika Rodríguez, la esposa y madre del hijo recién nacido con Gregorio Pernía?

La mujer que ha construido una especial historia de amor con el actor colombiano Gregorio Pernía es Erika Rodríguez Farfán , oriunda de Santander, Colombia, quien se ha destacado a lo largo de su vida en el modelaje.

A lo largo de su vida, Erika demostró tener una gran habilidad en el modelaje, no solo demostrando su talento y belleza, sino que también, haciendo parte de la portada de importantes revistas.

¿Quién es y a qué se dedica Erika Rodríguez? | Foto: Canal RCN

Por su parte, la modelo y el actor han construido una especial historia de amor desde hace varios años, consagrando su matrimonio en el 2007 y en la actualidad tienen tres hijos llamados: Luna, Valentino y el recién nacido Gregorio.

¿Cómo anunciaron Gregorio Pernía y Erika Rodríguez el nacimiento de su tercer hijo?

En las últimas horas, Gregorio y Erika compartieron, a través de un video en sus cuentas de Instagram, la gratificante experiencia que vivieron tras la llegada de su tercer hijo, Gregorio Jr.

Sin duda, en el video se evidencia que está la pareja y su hija Luna, quien se quebró en llanto tras la emotiva llegada de su hermano menor. Así también, el intérprete compartió su reacción con la llegada de su sexto hijo el pequeño Gregorio Jr.

¿Cómo fue la llegada de tercer hijo de Gregorio Pernía y Erika Rodríguez? | Foto: Canal RCN

En la descripción del video, ambas celebridades se emocionaron al compartir la gratificante experiencia que vivieron el pasado 18 de noviembre en el que les contaron a sus seguidores las siguientes palabras: