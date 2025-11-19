Karen Sevillano impacta con su nueva imagen y desata una ola de reacciones en redes sociales

El ritmo, la actitud y la autenticidad de Karen Sevillano volvieron a tomarse las plataformas digitales.

Karen Sevillano genera una ola de comentarios entre sus seguidores tras su cambio de look. (Foto Canal RCN)

La ganadora de la primera edición de La casa de los famosos Colombiasorprendió a sus seguidores con un cambio de look que no solo resalta su belleza, sino que también envía un mensaje de identidad.

¿Cómo es el nuevo look de Karen Sevillano?

A través de un breve video publicado en sus redes sociales, Karen apareció bailando con un afro natural que enmarca su rostro con fuerza y estilo.

El clip, aunque corto, fue suficiente para desatar una ola de reacciones celebrando el cambio estético.

La creadora de contenido, conocida por su espontaneidad y carisma, no acompañó el video con ningún mensaje. Dejó que su presencia hablara por sí sola.

El afro natural no solo fue visto como un cambio de imagen, sino como una afirmación de sus raíces y una expresión de orgullo identitario. Karen eligió mostrarse tal como es, y lo hizo desde la alegría y el movimiento.

¿Cómo fue la participación de Karen Sevillano en La casa de los famosos Colombia?

Karen Sevillano se convirtió en la ganadora de la primera edición de La casa de los famosos Colombia, destacándose por su espontaneidad, su humor directo y su capacidad para conectar con la audiencia.

Después de su triunfo, Karen no se alejó de las pantallas. En la segunda temporada del programa, emitida en 2025, asumió un nuevo rol como presentadora del After Show, donde compartió micrófono con la humorista Vicky Berrio.

Como presentadora del After, se encargó de analizar los momentos más intensos del reality, entrevistar a los eliminados y compartir su visión como exconcursante.

Su evolución frente a las cámaras ha sido evidente: pasó de ser una concursante polémica, a convertirse en una presentadora con un estilo bastante definido.

Karen Sevillano sigue marcando tendencia, no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice. Y esta vez, por su cambio de imagen.