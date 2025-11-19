Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hija de Giovanny Ayala rompe el silencio tras la desaparición de su hermano, Miguel Ayala

Valentina Ayala se pronunció tras la desaparición de su hermano Miguel Ayala y reveló nuevos detalles.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Hermana de Miguel Ayala se pronunció tras su desaparición
Hija de Giovanny Ayala rompió el silencio tras desaparición de su hermano. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El nombre del joven cantante Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de confirmarse su desaparición.

¿Qué dijo hija de Giovanny Ayala sobre la desaparición de su hermano, Miguel Ayala?

En la mañana del 19 de noviembre se reveló por parte de las autoridades la desaparición del joven artista de 23 años y su acompañante, quienes se desplazaban de Popayán al Valle del Cauca.

En medio de este complejo momento que vive la familia del artista Giovanny Ayala, una de sus hijas fue la primera en romper el silencio sobre la situación que atraviesan.

La encargada de dar nuevos detalles de lo sucedido y lo que estaban pasando con su familia fue Valentina Ayala, quien compartió un estremecedor mensaje a través de sus historias de Instagram junto a una foto junto a su hermano y familia.

En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia, No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar.

¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre la desaparición de su hijo?

La hija del cantante Giovanny Ayala dejó ver que están consternados por la desaparición de su hermano, Miguel Ayala, y por eso, pidió respeto para su familia.

Este mensaje fue replicado por el cantante de música popular, quien a través de sus historias de Instagram expresó el dolor que siente en este momento por la desaparición e su hijo.

De igual manera, Giovanny Ayala les agradeció a las personas que les han estado enviando mensajes de apoyo en medio de esta difícil situación.

Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor e incertidumbre que estamos viviendo.

Giovanny Ayala agradeció por mensajes de apoyo
Giovanny Ayala dejó mensaje tras la desaparición de su hijo. (Fotos Canal RCN y AFP)

¿Qué nuevos detalles hay en la desaparición de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala?

En la mañana del 19 de noviembre las autoridades confirmaron la desaparición de Miguel Ayala y de su mánager, quienes se movilizaban desde Popayán hasta el aeropuerto de Palmira en Valle del Cauca.

Al parecer, según los reportes preliminares, el joven de 23 años y su mánager fueron interceptados por dos vehículos y una motocicleta de la cual bajaron hombres armados que los obligaron a cambiar su ruta.

Miguel y su mánager habrían sido obligados a dirigirse a Cajibío, un municipio del Cauca en donde se les perdió el rastro.

Hasta el momento las autoridades locales no han dado nuevos reportes sobre la investigación que adelantan para esclarecer los hechos y dar con el paradero de Miguel y su acompañante.

Él es Miguel Ayala, el hijo de Giovanny Ayala desaparecido
Él es Miguel Ayala, el hijo desaparecido de Giovanny Ayala. (Foto Canal RCN)
