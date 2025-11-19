Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Mateo Varela y Norma Nivia estarían esperando bebé?

Imágenes creadas con IA que mostraban a Mateo Varela y Norma Nivia “esperando un bebé” se viralizaron en redes, y la pareja sorprendió con una respuesta llena de humor.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Norma Nivia y Mateo Varela le dan la bienvenida al nuevo integrante de la familia.
Norma Nivia y Mateo Varela enternecen las redes sociales con una foto junto a su gato (Foto Canal RCN)

Mateo Varela y Norma Nivia reaccionaron luego de que varias imágenes generadas con inteligencia artificial empezaran a circular en redes sociales, en las que se veía a la actriz luciendo una pancita de embarazo como si estuvieran anunciando la llegada de un bebé.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron Mateo Varela y Norma Nivia a las imágenes de “embarazo” hechas con IA?

Aunque este tipo de contenidos elaborados con IA se ha vuelto común, lo que llamó la atención fue la reacción espontánea y llena de humor de la pareja, quienes decidieron abordar la situación directamente desde sus historias de Instagram.

Y lejos de molestarse por la falsa noticia, ambos optaron por hacer un comentario que los usuarios no tardaron en aplaudir, pues comenzaron su mensaje con una frase que generó expectativa, “No estamos de acuerdo”.

La pareja explicó que no estaban de acuerdo con el árbol de Navidad que aparecía en las fotos, pues el árbol que la inteligencia artificial colocó como fondo les parecía “muy feo”, especialmente porque su decoración real es mucho más bonita y elaborada.

Su respuesta, lejos de generar polémica, reforzó la relación positiva que tienen con su comunidad digital, quienes celebraron que la pareja tomara la situación con tanta naturalidad y sentido del humor.

Artículos relacionados

¿Por qué las imágenes generadas con IA causaron tanto impacto entre los seguidores?

El uso de inteligencia artificial para crear contenido hiperrealista se ha convertido en una tendencia, y en este caso, el nivel de detalle hizo que muchos usuarios llegaran a creer que la pareja estaba anunciando un embarazo real.

Norma Nivia y Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia 2025.
Fans crearon imágenes hiperrealistas de un supuesto embarazo de Norma Nivia. Mateo y ella reaccionaron con una broma que encendió las redes. Foto | Canal RCN.

Además, el tema tocó fibras sensibles en la audiencia, ya que tener un hijo es una meta que la pareja ha compartido abiertamente en entrevistas y contenidos previos, lo que hizo que muchos seguidores, lejos de escandalizarse, reaccionaran con ternura y entusiasmo ante la posibilidad, aunque fuera ficticia.

Artículos relacionados

¿Cómo recibieron los fans de Mateo y Norma la reacción de ambos?

Muchos expresaron que les alegraba ver a Mateo y Norma manejar la situación con tanta tranquilidad y humor, especialmente porque el tema del embarazo suele ser delicado para algunas figuras públicas.

Norma Nivia, Mateo Varela
Imágenes con IA mostraron a Norma Nivia con pancita de embarazo mientras Mateo Varela besaba su vientre. | Foto Canal RCN

Sin embargo, en este caso, la respuesta de la pareja confirmó una vez más la conexión genuina que mantienen con su audiencia.

Además, varios seguidores mencionaron que la creatividad de quienes generaron las imágenes era impresionante, destacando que las fotografías parecían realmente un anuncio familiar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín, Raúl Rocha Miss Universo

Vanessa Pulgarín desata gesto inesperado del presidente de Miss Universo, ¿señal buena o mala?

Raúl Rocha, presidente de Miss Universo 2025, fue grabado justo en el momento en el que vio en pasarela a Vanessa Pulgarín.

La Segura muestra a su hijo jugando con su maquillaje La Segura

La Segura enternece al mostrar a Lucca jugando con su maquillaje: “Y se pone peor, amiga”

El pequeño Lucca juega con el maquillaje de La Segura y genera ternura y risas entre sus seguidores.

Cintia Cossio comparte tierno momento de su hijo Lucca Cintia Cossio

Cintia Cossio comparte tierno momento de su hijo Lucca reaccionando a la voz de su abuela

Cintia Cossio enternece a seguidores con un video de su hijo Lucca sonriendo cada vez que escucha la voz de su abuela.

Lo más superlike

Bruno Ponce cuenta detalles del incidente legal con su expareja La casa de los famosos

Bruno Ponce, aspirante a La casa de los famosos, cuenta detalles del incidente legal con su expareja

Bruno Ponce reveló detalles sobre un incidente legal que protagonizó y explicó cómo resolvió este inconveniente con su expareja.

Suraj Chavan, apodado el “Justin Bieber de la India” Justin Bieber

Él es Suraj Chavan, el “Justin Bieber de la India” que enloquece a las fans por una foto a su lado

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?

Christian Nodal actúa en el escenario durante las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el Museo GRAMMY de Los Ángeles. Christian Nodal

Christian Nodal asistió a audiencia tras ser demandado por reconocida disquera, ¿qué sucedió?

Karina García lanzó canción con Yina como protagonista Karina García

Karina García lanzó su primera canción y Yina Calderón es la protagonista del video