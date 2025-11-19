¿Mateo Varela y Norma Nivia estarían esperando bebé?

Mateo Varela y Norma Nivia reaccionaron luego de que varias imágenes generadas con inteligencia artificial empezaran a circular en redes sociales, en las que se veía a la actriz luciendo una pancita de embarazo como si estuvieran anunciando la llegada de un bebé.

¿Cómo reaccionaron Mateo Varela y Norma Nivia a las imágenes de “embarazo” hechas con IA?

Aunque este tipo de contenidos elaborados con IA se ha vuelto común, lo que llamó la atención fue la reacción espontánea y llena de humor de la pareja, quienes decidieron abordar la situación directamente desde sus historias de Instagram.

Y lejos de molestarse por la falsa noticia, ambos optaron por hacer un comentario que los usuarios no tardaron en aplaudir, pues comenzaron su mensaje con una frase que generó expectativa, “No estamos de acuerdo”.

La pareja explicó que no estaban de acuerdo con el árbol de Navidad que aparecía en las fotos, pues el árbol que la inteligencia artificial colocó como fondo les parecía “muy feo”, especialmente porque su decoración real es mucho más bonita y elaborada.

Su respuesta, lejos de generar polémica, reforzó la relación positiva que tienen con su comunidad digital, quienes celebraron que la pareja tomara la situación con tanta naturalidad y sentido del humor.

¿Por qué las imágenes generadas con IA causaron tanto impacto entre los seguidores?

El uso de inteligencia artificial para crear contenido hiperrealista se ha convertido en una tendencia, y en este caso, el nivel de detalle hizo que muchos usuarios llegaran a creer que la pareja estaba anunciando un embarazo real.

Fans crearon imágenes hiperrealistas de un supuesto embarazo de Norma Nivia. Mateo y ella reaccionaron con una broma que encendió las redes. Foto | Canal RCN.

Además, el tema tocó fibras sensibles en la audiencia, ya que tener un hijo es una meta que la pareja ha compartido abiertamente en entrevistas y contenidos previos, lo que hizo que muchos seguidores, lejos de escandalizarse, reaccionaran con ternura y entusiasmo ante la posibilidad, aunque fuera ficticia.

¿Cómo recibieron los fans de Mateo y Norma la reacción de ambos?

Muchos expresaron que les alegraba ver a Mateo y Norma manejar la situación con tanta tranquilidad y humor, especialmente porque el tema del embarazo suele ser delicado para algunas figuras públicas.

Imágenes con IA mostraron a Norma Nivia con pancita de embarazo mientras Mateo Varela besaba su vientre. | Foto Canal RCN

Sin embargo, en este caso, la respuesta de la pareja confirmó una vez más la conexión genuina que mantienen con su audiencia.

Además, varios seguidores mencionaron que la creatividad de quienes generaron las imágenes era impresionante, destacando que las fotografías parecían realmente un anuncio familiar.