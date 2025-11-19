Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos revelaron detalles sobre su paternidad: "¡Si quieres ser papá, ve a un reality!"

Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos contaron en su podcast cómo recibieron la noticia del embarazo y cómo la paternidad cambió por completo su manera de ver la vida.

Sharik Guzmán
Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos contaron cómo recibieron la noticia del embarazo y qué los marcó en sus primeros pasos como padres.
Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos contaron cómo recibieron la noticia del embarazo y qué los marcó en sus primeros pasos como padres. Foto Canal RCN

El reciente podcast de Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos está dando mucho de qué hablar, ambos influenciadores decidieron compartir cómo han vivido sus primeros pasos como padres, una etapa que, según cuentan, les cambió por completo la perspectiva sobre la vida, las relaciones y sus propias emociones.

¿Cómo reaccionaron Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos al enterarse del embarazo?

Uno de los momentos más comentados del episodio fue cuando ambos contaron cómo recibieron la noticia del embarazo de sus parejas, Ignacio reveló que se encontraba fuera del país cuando supo que iba a convertirse en padre, un detalle que lo tomó completamente por sorpresa, pues apenas estaba regresando de compromisos laborales.

Ver desde el minuto 06:00

Por su parte, Sebastián Villalobos vivió una situación igual de particular, pues acababa de salir de un reality, aún procesando las emociones del programa, cuando descubrió que estaba por iniciar una nueva etapa familiar.

Ambos bromearon sobre cómo, prácticamente al mismo tiempo que terminaban su participación de alguna manera en producciones de televisión y entraban a su “propio reality”, la paternidad.

Sebastián incluso compartió que durante el programa tuvo un sueño que interpretó como una especie de aviso del universo sobre la llegada de su bebé, mientras que Ignacio recordó que acababa de comprometerse con La Segura, quien se encontraba en ese momento dentro de La casa de los famosos Colombia 2024.

¿Qué cambios emocionales han experimentado Ignacio y Sebastián desde que son padres?

En el podcast también hablaron de cómo su mente cambió desde el minuto cero, según ambos, hubo una transformación natural y pasaron de ser personas reactivas y enfocadas en su vida profesional a convertirse en hombres protectores, atentos y profundamente conscientes de las necesidades de sus parejas.

Ignacio Baladán le propuso matrimonio a La Segura en La casa de los famosos Colombia
Así le propuso matrimonio Ignacio Baladán a La Segura en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Ignacio y Sebastián coincidieron en que la llegada de un bebé despierta una versión diferente de sí mismos, pues de repente, la prioridad ya no es la agenda laboral ni los compromisos mediáticos, sino el bienestar de la familia.

¿Qué consejos dieron Ignacio y Sebastián para quienes atraviesan una situación similar?

Sebastián fue honesto al admitir que sintió miedo durante gran parte del embarazo, especialmente porque no sabía cómo manejar la presión de mantener su hogar estable.

“La vacunan a ella, pero nos duele a los dos”: la frase con la que Sebastián Villalobos conmovió a sus seguidores.
Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos contaron cómo recibieron la inesperada noticia del embarazo de sus parejas. Foto AFP/Dia Dipasupil

E Ignacio aprovechó para enviar un mensaje a quienes atraviesan momentos similares, pues para él es fundamental apoyarse en la familia, aprender a pedir ayuda y entender que no tienen que ser héroes todo el tiempo.

