Melissa Gate capturó la atención de Alofoke con impresionante interpretación, esto sucedió

En las últimas horas, Melissa Gate protagonizó un inesperado momento que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
La razón por la que Melissa Gate capturó la atención de Alofoke. Foto | Canal RCN.

Melissa Gate, quien por estos días ha acaparado la atención por cuenta de su participación en La casa de Alofoke, recientemente sorprendió al demostrar su faceta como cantante, momento que no pasó desapercibido entre los habitantes de la casa y, por supuesto, entre los fieles seguidores de la antioqueña.

¿Qué pasó con Melissa Gate en La casa de Alofoke?

En el video, que rápidamente se apoderó de la conversación en redes sociales, se puede apreciar a la creadora de contenido paisa luciendo un atuendo completamente negro mientras es acompañada por uno de sus compañeros de competencia.

"Está tirando pinta", se escucha decir en la grabación, más tarde, es alentada por las demás personas presentes quienes la animan para que se atreva a hacer la interpretación.

"No fui donde la fama pero ella vino", "Ustedes solo hacen bulla, parecen grillos", "quieren lucir bandidos y son monaguillos", son algunas de las frases que la influenciadora entona con su voz.

¿Melissa Gate sorprendió cantando en La mansión de Luinny?

Como era de esperarse, la actuación de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia generó una ola de reacciones entre los usuarios, quienes elogiaron su talento y le enviaron todo su apoyo con amorosos mensajes.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto sucedió con Melissa Gate en La casa de Alfoke. Foto | Canal RCN.

"Se escucha como Karol G", "Dios mío, pero Melissa canta bonito", "Quiero que Alofoke sea mánager de Melissa", "Yo adoro como ella viste", "Como se ponía nerviosa, la amo", "Foke como cuando uno se enamora por primera vez", son algunos de los cientos de comentarios que se pueden leer.

Además de llamar la atención por medírsele a cantar frente a sus compañeros, sin duda, el detalle que más fue tema de conversación, fue el hecho de que Alofoke, dueño de la casa, se mostrara aplaudiendo y emocionado de poder acompañar a la colombiana durante este momento.

Por ahora, la cantante paisa, continúa enfocada en su participación del reality, siendo una de las que más ha causado sensación entre el público, pues su personalidad y estilo directo para decir lo que piensa, el ha permitido ganarse un lugar importante en el reality.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
Melissa Gate debutó como cantante en La casa de Alofoke. Foto | Canal RCN.

 

